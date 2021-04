Asignan a NV estímulo económico por más de 4 billones de dólares

Por Nuestros SERVICIOS

A mediados del pasado marzo, el presidente Joe Biden firmó el denominado Plan de Rescate Económico para los Estados Unidos -de $1.9 trillones de dólares-, dirigido a paliar las afectaciones provocadas por el Coronavirus, de cuya cifra se asignaron $4.1 billones a Nevada.

Dentro del mencionado Plan de Rescate se aprobaron cheques de ayuda económica que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) envía a quienes cumplen los requerimientos exigidos, luego de declarar los impuestos correspondientes al 2020.

Como se informó, los pagos incluyen cheques por $1,400, subsidios por desempleo (300 dólares semanales) y un crédito tributario a las familias de hasta $3,600 por cada hijo menor de 6 años, y $3,000 por cada hijo entre los 6 y 17 años. Las personas interesadas en conocer el estatus de su cheque pueden acceder a la página de internet del IRS Obtener mi pago.

Respecto a la declaración de impuestos, reembolsos, cheques de estímulo, muchos lectores tienen dudas, preguntas. Es conveniente conocer que si a usted alguien lo declaró como ‘dependiente’ entonces no va a recibir el cheque, no es elegible.

Por otro lado, su usted es de las personas que no recibió los pagos anteriores puede calificar para el llamado ‘Crédito de Reembolso de Recuperación’, en ese caso debe presentar una declaración de impuestos del año pasado para reclamar el crédito.

Quienes no han recibido cheques o tarjeta de débito pueden muy bien preguntarse:

¿Cuándo y de qué manera recibiré mi pago? Tenga presente que los pagos se entregarán -ya muchos beneficiarios los han recibido- a través del depósito directo o por intermedio del correo postal en cheque o en la mencionada tarjeta de débito. Al acceder a la página de internet www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment puede conocer cuando y cómo se envío su pago.

Quienes presentaron declaración de impuestos correspondientes al 2018 ó 2019, recibe beneficios de jubilación del Seguro Social, beneficios de seguro de discapacidad del Seguro Social, beneficios de retiro ferroviario y/o sobreviviente, o beneficios para veteranos, entre otros, entonces usted no debe hacer nada para recibir su pago, lo va a recibir de manera automática.

Otra de las preguntas que con frecuencia se hacen muchas personas tiene que ver con los impuestos del del 2022, o sea, abrigan la duda de si el cheque de estímulo afectará su declaración de impuestos a realizar en los primeros meses del año próximo.

El cheque de estímulo por las afectaciones del Coronavirus no se considera ingreso, de manera que no tendrá ninguna incidencia en su reembolso, además -fíjese bien- es un dinero que usted no tiene que devolver.