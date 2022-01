Asistirá el presidente Biden a servicios fúnebres del ex senador Harry Reid

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden volarán a Nevada este fin de semana para asistir a los servicios fúnebres del ex senador estadounidense Harry Reid, quien falleció víctima de un cáncer de páncreas el pasado martes 28 de diciembre.

El servicio está programado para este sábado 8 en el Smith Center for the Performing Arts (361 Symphony Park Avenue), en Las Vegas.

Según se pudo conocer, un portavoz del ex senador, el evento será para invitados. Los boletos se distribuirán a través de la oficina de Reid. Esta será la primera visita del mandatario Joe Biden a Nevada, en calidad de presidente de los EE.UU.

El ex senador Reid lideró durante más de una década a los demócratas en la Cámara Alta. Reid, de 82 años, falleció en la ciudad de Henderson; nació el 2 de diciembre de 1939 en Searchlight, Nevada.

Reconocido como un político combativo, polémico, será recordado siempre por demócratas y republicanos. Hizo mucho por el estado de Nevada. hace pocas semanas el aeropuerto internacional de Las Vegas cambió su nombre de McCarran al de Harry Reid, precisamente en reconocimiento al quehacer del ex senador en favor de su estado natal.

“Con virtudes y defectos, como todos, lo importante es que fue un hombre que no olvidó nunca sus raíces”, coincidieron varias personas del valle al referirse a Reid.

“Que venga el presidente de Estados Unidos a los servicios fúnebres es una muestra de la valoración que se tiene del trabajo realizado por Reid a lo largo de muchos años, eso es algo que no debe pasar inadvertido, a unos les caía bien, a otros no tan bien, pero lo importante es que se valora su trabajo, y uno debe ir por la vida dejando una huella, un recuerdo, un legado, y ese es el caso del ex senador que se nos adelantó”, abundaron.