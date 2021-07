Aspiran a reunir mil 500 paquetes de útiles escolares e insumos básicos

Por Roberto PELÁEZ

“Hicimos una especie de encuesta para saber qué se le dificultaba más a los padres a pocos días del inicio del nuevo curso escolar, y tal como esperábamos salieron a relucir lo de los útiles escolares.

“En tal sentido, y por tercer año consecutivo queremos ayudar, invitamos a la gente a donar mochilas, lápices, libros, y por primera vez vamos a poner en los paquetes ropa y zapatos nuevos, además de mascarillas y gel sanitizer”, asevera entusiasmado Marko Gamboa.

“Nos trazamos como meta llegar a mil 500 paquetes, es una cifra respetable, pero asumimos los retos, ayudar lo más posible... nos deja una gran satisfacción apoyar a los padres y saber que un número significativo de niños tendrán lo necesario para volver a la escuela”, argumenta.

“La comunidad hispana ha reaccionado muy bien, las cifras varían, la gente se acerca, vamos acopiando, apunta, cada día tenemos más útiles; agradecemos a personas como Karla Celina y José Rodríguez, Lupita Rodríguez, Astrid Guzmán, ellos son sólo una muestra de los tantos que traen sus útiles escolares para los niños”.

Saúl y Maritza trabajan, ellos tienen previsto llegar este viernes 30 hasta el lugar donde acopian para entregar sus donaciones, que incluyen, adelantan, lápices, mochilas, reglas, libros infantiles...

“Para nosotros es un gesto hermoso, noble, como cada acción dirigida a los pequeños, estamos conscientes, agregan, de que muchas cosas han visto aumentar sus precios, entonces entregaremos una pequeña ayuda, lo importante es el gesto, que nos juntemos, porque como bien dice el pastor Gamboa unidos somos más fuertes y hacemos la diferencia”, resaltan.

La recogida de útiles escolares inició el pasado 10 de julio y se extenderá hasta el primero de agosto; “los interesados sólo tienen que llamarnos al (702) 577-8939, si no pueden venir pues vamos a buscar sus donaciones”, advierte el hombre que tengo delante, todo fuerza de voluntad.

Hace unos apuntes en su agenda y retoma la plática: “amo a mi comunidad, he recibido mucho cariño a lo largo de los años, y servirla, ayudar a la gente es una manera de corresponder a ese amor, no es sólo de palabras, las acciones valen más que las palabras, supimos que un número grande de padres no puede adquirir útiles para sus hijos, y aquí estamos; vamos a entregar más de lo que esperan, accesorios para que cuiden su salud”, sostiene Gamboa.

“Queda poco tiempo para el domingo primero de agosto, estamos en una carrera contra el reloj, sin embargo confiamos en que llegaremos a los mil 500 paquetes, se dice fácil, pero conlleva horas de llamar a la gente, platicarles del reto, motivarla, y estar presto a recibir las cosas, agradecerles, organizar; vale la pena el esfuerzo... los niños lo merecen todo”, afirma este hombre a quien no le cabe el corazón en el pecho.