Brillante la banda de música de Rancho HS... conquista importante distinción

Por Roberto PELÁEZ

Roberto López no cabe en sí de contento, no puede ocultar el orgullo, y sus razones tiene. Desde el 2007 es profesor en Rancho High School y recientemente tres de sus alumnos integraron la banda del mencionado centro escolar a la Conferencia Internacional para Banda y Orquesta efectuada en Chicago.

“Soy profesor de mariachi, destacó el entrevistado, y a la banda de Rancho aportamos dos guitarristas y un arpista; es justo señalar que la banda de RHS la forman más de 300 estudiantes aunque a Chicago hicieron el viaje 50.

“La presentación de los estudiantes fue sin dudas impresionante, la gente se puso de pie a aplaudir, delante de varios maestros interpretaron ‘Danzón número 2’, del compositor mexicano Arturo Márquez, con reconocido destaque para los clarinetistas... estuvieron delante del público durante una hora y media, tiempo en que interpretaron varias piezas de manera sobresaliente”.

Pero el motivo de orgullo del experimentado maestro de mariachi va más allá del aporte de tres alumnos a la banda de RHS “el desempeño fue tal, afirma, que le concedieron una distinción a instancia nacional, se imagina, un grupo de estudiantes (muchos de ellos provenientes de familias de bajos recursos), ante más de 200 bandas de los Estados Unidos, dos de Inglaterra y una de Japón y Australia.

“Yo estoy muy contento, orgulloso, como todos en la escuela, pero creo que el más feliz es el profesor de la banda, el buen amigo Clinton Williams... este es el fruto del trabajo, de las intensas horas de ensayo, de práctica, y de la entrega de los estudiantes, que se crecieron, demostraron de lo que son capaces, además de su sólida formación”, apunta sonriente.

“Todos coincidimos en que la banda puso a Rancho High School en el mapa de las escuelas de música de los Estados Unidos, mostró sus credenciales y a gran altura... fue un reconocimiento indiscutido; por otro lado no podemos dejar de reconocer el apoyo del director de la escuela, que durante la interpretación se vio muy emocionado, fue sin dudas algo impresionante”, reiteró.

“En primer lugar, aparte del significativo apoyo del director a las clases de música de RHS, aseveró, hay que decir que es un verdadero premio tocar en un evento de tal magnitud, diría que un privilegio muy grande, y en ese escenario los nuestros sencillamente brillaron, de ahí la felicitación”.

La madre de López es oriunda de Sonora, México, y su papá es de Tucson, Arizona, “de mi abuelo, comentó, aprendí un poquito a tocar la guitarra, creo que hoy (cuando ya lamentablemente no nos acompaña) se resistiría a creer que toco también violín, trompeta, piano y bajo... la música es mi vida.

“En el 2003 me gradué de preparatoria y comencé a estudiar ingeniería mecánica en la universidad, definitivamente concluyo estudios de business management, sin embargo un día me contacta Javier Trujillo y me invita a impartir clases de mariachi, siempre digo que esa llamada me marcó para siempre”, externó.

El impresionante desempeño de la banda de RHS no es el único resultado de los músicos del conocido centro escolar “en el 2019, recordó el entrevistado, fuimos a San Francisco y la banda y los mariachis de RHS consiguieron el primer premio entre todos los que se presentaron allí.

“Es muy bonito ver a tus alumnos delante del público, apuntó, demostrar lo que han aprendido, estar a gran altura, por eso nuestra alegría, el ambiente de orgullo que predomina en la escuela, desde el director, los maestros, los alumnos, sus padres... es un triunfo de todos, así lo vemos”, finalizó.