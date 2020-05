Brindarán lecciones para quienes cuidan enfermos

Por Roberto PELÁEZ

“Corren momentos muy complejos, de inseguridad, realmente difíciles, y consideramos oportuno comenzar nuestras clases ‘Poderosas herramientas para cuidadores’ que deben ser de mucha utilidad para quienes tienen a su cargo a algún familiar o amigo enfermo”.

Las palabras corresponden a Laura Miranda, de la conocida organización ‘Family Development Resources’, que en esta oportunidad, de conjunto con ‘Dignity Health’, se aprestan a brindar las mencionadas clases dirigidas a quienes atienden a personas enfermas y por encima de todo deben cuidarse.

“Le reitero va a ser provechosa, subraya la entrevistada, pues al tomar estas clases se adquieren herramientas muy importantes, específicamente para el cuidado personal, mucha gente cuida enfermos, se expone, y desconoce las herramientas que necesita para preservar su propia salud”, remarca.

“Las clases ‘Poderosas Herramientas para cuidadores’, insiste, ayudan a quien atiende a un enfermo (a) a cuidarse mejor mientras ayuda a un familiar o un amigo, que en la mayoría de los casos no puede valerse por si mismo.

“En este programa, que planeamos iniciar el martes 9 de junio, comenta, vamos a platicar sobre herramientas de cuidado personal enfocadas en alguien -sano- que cuida a una persona enferma, pero que se expone y puede enfermar, de ahí la importancia de que ese alguien conozca como proceder y cuidarse a si mismo.

“Sucede que algún familiar envejece o enferma, ejemplifica Miranda, y requiere de cuidados, y la persona que lo va a cuidar no tiene los conocimientos, no es un profesional de la salud, quiere decir que generalmente no sabe cómo proceder, y encima debe cuidarse para no enfermar, puede muy bien ser víctima del estrés... es una prueba difícil”, sostiene.

“Los interesados deben contactarnos a través del teléfono (702) 624-3134; los lectores deben saber que las clases son gratis, externa, y los materiales que vamos a utilizar van a ser enviados a la casa de los participantes. Ante todo debemos conocer qué es un cuidador, se pregunta, entonces debemos dejar sentado que un cuidador es aquella persona que de una forma u otra ayuda a un enfermo que necesita, requiere sus servicios, puede ser un abuelo, un padre, el cónyuge, un hijo, un anciano...

“Consideramos, en lo que respecta a las clases, que tendremos una llamada telefónica semanal, durante seis sesiones en las que compartiremos nuestros conocimientos para contribuir a reducir el estrés, mejorar la autoestima, administrar el tiempo, establecer metas, adoptar decisiones difíciles, comunicar mejor los sentimientos”, asevera entusiasmada.

“Antes, expresa, impartimos diferentes clases, con buen respaldo de la comunidad, entre ellas ‘Tomando control de su salud’; ‘Manejo personal de su diabetes’; ‘Poderosas herramientas para cuidadores’; ‘Mejora tu salud bailando’, todas ellas patrocinadas por ‘Dignity Health’, muy exitosas”.

Se pudo conocer que las facilitadoras de las clases que inician el próximo 9 de junio son Verónica Salazar y la propia Miranda, ambas con experiencia en este tipo de evento, poseedoras de la certificación que sobre este tema concede la Universidad de Stanford, bajo el Patrocinio de Dignity Health.

“Claro que cuidar a un ser querido puede ser reconfortante, apunta, tiene sin dudas un valor, es un gesto o acción por demás noble, que también -no se puede desconocer- requiere valor, y hay que enfrentar muchas veces factores de riesgo, por eso reitero que las clases van a resultar de mucha utilidad, esperamos respaldo de la gente”, enfatizó.