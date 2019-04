Celebró la comunidad el aniversario 92 del líder de los trabajadores del campo

Por Roberto PELÁEZ

Tal y como se esperaba ni siquiera el intenso sol del pasado 23 de marzo impidió que centenares de personas acudieran al Gary Reese Fredom Park, en las proximidades de Mojave y Harris para tomar parte en la sexta edición de la jornada dedicada a César Chávez, que devino en una jornada de recuerdos, entrega de reconocimientos y entretenimiento, además permitió ver a muchos exponentes de la comunidad.

Fue sin dudas el del sábado 23 un evento masivo, los oradores no escatimaron al referirse y destacar el historial de Chávez, sus acciones en favor de las personas que trabajaban la tierra, la labor conjunta con la incansable Dolores Huerta, sin embargo en opinión de muchos lo más prominente fue la significativa cantidad de jóvenes, estudiantes, dreamers, adolescentes que ya conocen de la vida del líder agrícola, y eso es alentador, permite ver el futuro con optimismo.

Fue una excelente oportunidad para ver, saludar e intercambiar con la congresista Dina Titus, con el vice alcalde de North Las Vegas Isaac Barrón, siempre asequible y amable, con tiempo para todos; el concejal Bob Coffin, además de Mimi Quintero, emparentada con el líder de los trabajadores del campo, junto a los candidatos Olivia Díaz y Rubén Kihuen.

Resultó emocionante ver la pieza artística (un cuadro de César Chávez) de la pequeña Sophia Alvarenga, junto al que muchos se tomaron fotos para el recuerdo. Resultó una excelente manera de mostrar a la gente el talento de una artista de la plástica ante la que se abre un promisorio horizonte a fuerza de dedicación y constancia.

Hicieron acto de presencia José Rosas, líder de la comunidad poblana, y Eddie Ramos, del Club de Uruapan Michoacán, dos pilares muy activos, integrantes de la llamada ‘Coalición Panamericana’, que entre sus prioridades contempla la celebración de la Batalla de Puebla el próximo 5 de mayo.

Rodrigo Yáñez, de Chispa, organización defensora del medio ambiente, mostró su satisfacción por la cantidad de jóvenes que acudieron a la cita.

Sergyo Andrade, del estado mexicano de Guerrero, enfundado en una playera del equipo local de futbol, comentó para los lectores de El Mundo: “Tal vez no fue este un evento tan numeroso como algunos de los anteriores, pero lo más importante es que la gente viene, que la fecha del natalicio de César Chávez no pasa inadvertida, él estaría cumpliendo 92 años, y su ejemplo sigue vivo”.

El pianista y cantante español Antonio Carnota, tras un breve recorrido por el Gary Reese Freedom Park, precisó: “este es el segundo año que vengo, me da gusto que la comunidad celebra el aniversario de uno de sus líderes, y lo hace con alegría, se ve el entusiasmo de la gente, que le ponen ganas”.

A César Chávez, quien nació en Yuma, Arizona, algunos le critican y señalan que fue un obstáculo para inmigrantes que buscaban trabajar en el campo, pero vale apuntar que fue también sin dudas un incansable luchador por los derechos civiles del campesinado estadounidense, enseñó a exigir, a reclamar, a no cruzarse de brazos, a no rendirse nunca, y ese espíritu de combatividad, su apego a lo que consideraba más justo, es válido reconocerlo, al no permitir se pisotearan sus derechos y el de muchos como él.

Su labor, por un lado, permitió limitar el número de trabajadores indocumentados en el campo, sobre todo si no aceptaban pertenecer al sindicato, y por otro no claudicó nunca a la hora de exigir protección y mejor salario para los agricultores sindicalizados, en su mayoría estadounidenses.

Es precisamente su postura contra los abusadores, contra quienes pagaban salarios de miseria sin reparar en el trabajo de los agricultores, lo que muchos tienen presente hoy.