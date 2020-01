Con emotivo desfile celebran aniversario 91 de Martin Luther King

Por Roberto PELÁEZ

Centenares de personas se dieron cita a ambos lados de la calle Cuarta el pasado lunes 20 hasta adentrarse en el Downtown para recordar a Martin Luther King en ocasión de su cumpleaños 91, en un evento caracterizado por el significativo respaldo de personas de todas las edades.

La música y el colorido de los bloques participantes, llevaron el peso del desfile, además de un significativo despliegue policial con la marcada intención de garantizar la seguridad de todos.

Desde temprano la gente se dio cita a ambos lados de la calle para ratificar lo relevante y actual del legado del reverendo Luther King vive, matizado por la diversidad, y detrás de Carolyn Goodman, alcaldesa de la ciudad de Las Vegas, desfilaron estudiantes de diferentes escuelas (elementary y high school), bomberos, carros patrulleros, y el vice alcalde de la ciudad de North Las Vegas, el conocido profesor Isaac Barrón.

“I have a dream”

La alegría de la gente, la música, varias personas con playeras donde podían leerse frases pronunciadas por Martin Luther King, o sencillamente aparecía su rostro, resultaban un claro mensaje para enfrentar un ambiente de odio, de desprecio, violencia y desigualdad.

“Yo sigo teniendo un sueño -dijo el reverendo en su trascendental discurso de 1963-, es un sueño profundo entre los sueños de los americanos, que un día esta nación podrá crecer y nos de el verdadero sentido de creación de la humanidad: que todos los hombres son iguales”. Incuestionablemente varias de las frases pronunciadas por el paladín de los derechos civiles resisten el paso de los años, y lo que es más, cobran una significativa actualidad.

Barrón, tan entusiasta como siempre, dejó sentado que el legado de Luther King tienen una vigencia extraordinaria, “el trabajo que llevó a cabo, sus pronunciamientos en contra de la discriminación racial y en favor de la justicia social y las virtudes de la diversidad son hoy más relevantes que nunca”, advirtió.

Ricardo Martín, empleado de hotel, y su esposa Rosario, quien pertenece a una compañía de limpieza, asistieron a la cita con la historia más reciente de los Estados Unidos acompañados de sus hijos... somos de Guerrero, México, aquí vivimos y lo mejor es que ellos aprendan de este país, de los hombres que hicieron posible esta gran nación... y si no hubo clases pues decidimos venir a ver el desfile en familia los cuatro. A veces, abundó él, escuchamos hablar de alguien y no sabemos ni quién es, qué hizo, porqué la historia recoge sus nombres, no queremos que a ellos (a sus niños) les pase lo que a muchos de nosotros por desconocimiento, coincidieron.

Como Ricardo y Rosario, muchos padres asistieron a presenciar el desfile y rendir homenaje a Martin Luther King, el hombre que luchó sin descanso por los derechos de los afroamericanos, y a quien en gran medida se debe una de las grandes conquistas (permitida a partir de 1965) que los afroamericanos pudieran ejercer el voto.

Como se sabe Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, y fue asesinado el 4 de abril de 1968, no había cumplido 40 años, pero su legado resiste el paso del tiempo; en 1964 se hizo acreedor del prestigioso Premio Nobel de la Paz, precisamente por su sobresaliente labor pacifista y en defensa de la diversidad racial. Su ejemplo permanece para siempre.