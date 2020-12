Con remesas también se hacen sentir mexicanos del valle

Por Roberto PELÁEZ

Si alguien consideró que los 30 mil 395 millones de dólares enviados -en calidad de remesas- a México entre enero y octubre del 2019 eran sin dudas una cifra considerable, en igual periodo de este año (pese a las afectaciones provocadas por el Corinavirus), la cantidad ascendió a más de 33 mil 564 millones.

El aumento, según el Banco de México -Banxico- de estos últimos 10 meses a igual etapa del 2019 es del 10,4 por ciento, argumentó.

Vale significar que los mexicanos residentes en Las Vegas, Henderson y North Las Vegas protagonizaron un desempeño destacado en lo concerniente al envío de remesas a su país de origen.

José Luis Castañeda, de Santa Bárbara, Chihuahua, quien se desempeña como empleado de mantenimiento en uno de los céntricos hoteles de Las Vegas, considera: “por un lado las elecciones de alguna manera motivaron a muchos connacionales a enviar más dinero, muchos consideraban que de ser reelecto Donald Trump las cosas se podían poner peor y prefirieron tener ‘un colchón’ de aquel lado, a eso se une lo del Covid-19.

“En mi caso, pese a estar unas semanas de descanso, eso no me impidió enviar el dinero que siempre hago llegar a los míos en México, donde tengo una casa, está mi mamá, dos hermanos menores... y me satisface saber que ellos están bien”, destacó.

Los informes de Banxico precisan que el monto del dinero enviado por transacción también aumentó... pues la remesa promedio de enero a octubre fue de 339 dólares, 4,17 % más que los 326 dólares de los primeros 10 meses del 2019.

Patricia Huergo, de Guanajuato, quien labora en un restaurante, reconoce que “no puedo enviar tanto dinero como quisiera, pero mis papás reciben un dinerito en sus cumple y para fin de año, me alegra que puedan comer un poco mejor con lo que les envío, o darse un gusto”, comentó.

Desde el punto de vista mensual, por ejemplo, en octubre, precisa Banxico, los ingresos (por remesas) fueron de 3 mil 598 millones dólares, mientras que en octubre del 2019 resultó de 3 mil 570 millones.

Para apuntalar lo expresado por Castañeda, en marzo, cuando se dio a conocer lo de la pandemia en Estados Unidos, las remesas aumentaron hasta 4 mil millones, una cifra considerada histórica, que superó por mucho lo recibido en febrero (2 mil 694 millones).

Em reiteradas oportunidades el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado palabras de agradecimiento para los más de 38 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos por el envío de remesas, que benefician a millones de familias, sobre todo de escasos recursos.

Para Encarnación Estrada, oriunda de Aguililla, Michoacán, quien reside en North Las Vegas desde el 2013, “ayudar a los míos es una manera de estar cerca de ellos, cuando me dicen que recibieron el dinero que les envío, no les digo nada pero siento algo lindo así por dentro, una alegría”, dijo.

Las remesas son un renglón económico de importancia capital para la nación mexicana, que lamentablemente se ubica en cuarto lugar entre los países con más fallecidos por el Coronavirus, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.