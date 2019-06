Consejo de Migrantes Jaliscienses; buenos resultados tras año de trabajo

Por Roberto PELÁEZ

A exactamente un año de fundado, el Consejo de Migrantes Jaliscienses (CMJ) que lidera Benjamín Ramírez, muestra un quehacer sostenido y en ascenso, específicamente, asegura su presidente, en cuestiones que atañen por completo al migrante y sus necesidades.

“Nuestra organización, apunta Ramírez, se funda a principios de junio del año pasado en Guadalajara, Jalisco, e involucra a la Federación de Jaliscienses de Nevada; la de San Francisco; la de San José; el Movimiento de Migrantes de Los Ángeles; la Alianza de Líderes Americanos y Mexicanos (ALMA); los Jaliscienses de Oregon; la Federación del Sur de California; Empresarios de Wisconsin; los Jaliscienses de Chicago, además de otras organizaciones de jaliscienses radicadas en Estados Unidos”, comenta entusiasmado.

“Hemos avanzado de manera considerable -y no todo lo que deseamos- en el programa ‘Padres sin fronteras’, que permite la reunificación familiar, específicamente a padres e hijos con mucho años sin verse, algunos de los priemros ya con una edad avanzada que quizás no pensaban poder abrazar a sus hijos, conocer a sus nietos... es algo muy noble y sensible.

“Ya estuvieron en Las Vegas los miembros del primer grupo de padres, y acaban de conceder visa a 15 de las 18 personas que las solicitaron del Club Ahualulco del Mercado, mientras al Club Jamay, también de Jalisco, le aprobaron 15 de las 15 solicitadas, esas 30 personas pueden viajar y compartir con los suyos”, destaca Ramírez.

Se trata de una organización pujante, aunque sólo tiene un año de fundada, sin embargo demuestra estar bien enfocada en asuntos medulares, al repecto su presidente significa: “Desde el primer día, o antes, dejamos sentado que para cada integrante de la directiva es indispensable empoderar al migrante jalisciense, conseguir que éste forme parte de una comunidad correctamente informada, preferiblemente de primera mano, que no se lleve por rumores o esté desinformada, sólo así se puede aspirar a una comunidad fuerte... ése es uno de nuestros objetivos primordiales, afirma categórico.

“Considero, dice con el rostro serio, que en gran medida lo que hemos conseguido pasa por el hecho mismo de que la directiva del Consejo de Migrantes Jaliscienses la forman personas con reconocida experiencia en el trabajo comunitario, con liderazgo, que han representado por mucho tiempo (entre 15 y 20 años) a los migrantes, y eso no se puede desconocer ni poner a un lado, pues esa misma experiencia contribuye a hacer más sólido el prestigio de la organización; sin dudas conocemos bien los deberes y derechos de los migrantes, sus inquietudes, los problemas que más los afectan, expresa.

“El Consejo de Migrantes Jaliscienses, sostiene, lo fundamos después de mucho análisis, más que todo para colaborar con el migrante y sus respectivas comunidades; somos partidarios de la idea de disponer de la llamada ‘Secretaría del Migrante’, sencillamente porque es algo de una importancia trascendental, consideramos que sería de gran utilidad, nos serviría para promover programas sociales enfocados en la atención de jaliscienses que viven en los EU y sus familias”.

Ramírez se emociona cuando habla de los migrantes, “reconocemos nuestro aporte a EU como a México, a Jalisco, el trabajo de quienes un día dejaron lo suyo atrás y partieron en busca de una vida mejor, y no olvidan a la familia, al lugar donde nacieron, sus costumbres, por ellos trabajamos... hemos logrado resultados en este primer año, sin embargo no estamos satisfechos, queda mucho por hacer”, sentencia.