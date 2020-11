Covid 18... En vigor más restricciones por las próximas semanas

Por Roberto PELÁEZ

Más de 75 por ciento de los condados de Nevada están en franca zona roja con respecto al Coronavirus, y la curva, las cifras de casos contagiados y fallecidos con tendencia al alza, de ahí las nuevas medidas dirigidas a mitigar el virus.

Desde el pasado martes 24 entraron en vigor restricciones anunciadas por el gobernador Steve Sisolak, quien de paso adelantó que si en las próximas tres semanas no hay un panorama diferente las medidas pueden ser aun más drásticas. Es lo que nadie quiere.

En correspondencia con la cantidad de pruebas o test realizados el porcentaje de personas contagiadas es del 16,5 por ciento... bombillo rojo ante una cifra tan alta, que no se había alcanzado antes. De manera reiterada urge poner en práctica el uso de las mascarillas, el lavado frecuente de las manos, respetar el distanciamiento social... quedarse en casa si no es necesario salir. La responsabilidad, la disciplina, la toma de conciencia ante la magnitud del problema son indispensables. Sencillamente no hay de otra. Cuando nos protegemos protegemos a los demás.

Por otro lado vale significar que la capacidad hospitalaria se resiente dada la cantidad de personas contagiadas, entre las que se incluye a empleados de esos centros de salud.

De las indicaciones promovidas por las autoridades sanitarias se ha hecho eco el semanario El Mundo en varias ediciones, precisamente para evitar contagios y de paso evitar las restricciones, pero hoy esas medidas son necesarias.

El uso de mascarillas es de carácter obligatorio, más aun cuando se está fuera de casa en espacios cerrados o abiertos.

Los bares y restaurantes que brindaban servicios al 50 por ciento de sus respectivas capacidades, operan desde el martes al 25, o sea, la cuarta parte. La indicación es ordenar comida para llevar y evitar en lo posible consumir en esos lugares; hacer reservaciones, y no ofrecer servicios a más de cuatro personas por mesa.

Otros que pasan del 50 al 25 por ciento de su capacidad son los centros deportivos, gimnasios, además, sin reparar en qué tipo o modalidad de ejercicios realizan o llevan a cabo, es imprescindible el uso de las mascarillas.

Para actividades públicas -fiestas, eventos de carácter religioso, bailes, reuniones, se específica que no deben acoger a más de 50 personas o el 25 por ciento del local utilizado.

Desde el martes las áreas de juego, entre las que se incluyen las salas de los casinos, operan al 25 por ciento y no al 50 como se hacía desde la reapertura.

Dada la proximidad de días festivos es conveniente tener en cuenta que las reuniones no deben ir más allá de 10 personas o de dos grupos familiares. Respecto a los torneos o eventos deportivos, están suspendidos durante las próximas tres semanas, en las que se espera que la curva del COVID-19 muestre estabilidad en el descenso.

Conviene insistir en que si las cifras no indican tendencia a la disminución, pues entre las medidas más drásticas se contempla el cierre de restaurantes, gimnasios, bares, con un servicio MUY, pero MUY limitado.