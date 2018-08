Crece el optimismo de los tepesianos, prosiguen su marcha y suman

Por Rafael ROMERO

Entusiasmo, mucho optimismo y sobre todo confianza en la victoria final, fue el mensaje prominente de la trascendental jornada vivida el pasado miércoles 22 en el salón anexo al Consulado de El Salvador, que acogió a cerca de 180 personas fervientes defensoras del Estatu de Protección Temporal (TPS).

Junto al representante de la senadora Catherine Cortez Masto, y de las congresistas Dina Titus y Jacky Rosen, dijeron presente el también congresista Rubén Kihuen y el cónsul Tirso Sermeño, además de miembros de la caravana en respaldo al TPS que al momento de redactar estas líneas iba camino a Reno para exponer sus verdades y argumentar el derecho que les asiste.

Después de casi 20 años de trabajo en este país, de ver nacer a nuestros hijos, de contribuir a la economía, de declarar año con año nuestros impuestos, de cumplir las leyes, pues queremos emprender el ‘camino a la residencia’, comentó para los lectores de El Mundo la incansable salvadoreña Sandra Granado, quien dicho sea de paso es una de las abanderadas en la lucha por el TPS.

Después de escuchar al congresista Kihuen, oír testimonios de adultos y jóvenes, es muy difícil no sensibilizarse con la lucha que llevan a cabo los defensores del TPS, comentó Astrid Vergara; no sabía mucho de esto, dijo la nacida en California y asentada en Las Vegas, pero me he documentado, creo que la administración del presidente Donald Trump debe volver a analizar, reconsiderar la situación que se vive en cada uno de esos países, en El Salvador, por ejemplo, apuntó, hay mucha violencia.

Lo que no puede pasar es que nos quedemos callados, dijo Bliss Requa, del Centro de Trabajadores quien desde el primer día en que se dio a conocer que finalizaba el amparo conocido por TPS, cerró filas con los beneficiarios. Continuamos la marcha, apuntó, sumamos a más personas, y estamos optimistas, queremos llamar la atención sobre nuestra lucha, que cada vez más personas, y más aun los políticos, conozcan de esto, que no se mantengan indiferentes.

Requa acompañó recientemente a varios adolescentes que viajaron a Washington para platicar con políticos de Nevada, ofrecerles sus testimonios sobre el TPS y el trabajo que por muchos años han realizado sus padres.

Somos optimistas, apuntaron los tepesianos, tenemos derechos, y hay muchas expectativas en la victoria final, se van sumando personas, coincidieron, y el cierre de esta marcha va a ser multitudinario... somos muchos los que deseamos emprender el camino a la residencia, agradecidos por el apoyo de tantas personas que comprenden, se solidarizan, y eso nos motiva a seguir adelante.