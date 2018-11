Cuando rebosa el orgullo ecuatoriano

Por Roberto PELÁEZ

José Cedeño Barre, Duvan Kangá, son sin dudas figuras que llenan de orgullo a cualquier ecuatoriano, y ni hablar de los artistas, los paisajes, la flora y fauna que distinguen a nuestro país, coinciden Nora Uribe, Hernán Gil y Edwin Saldarriaga

Uribe y Saldarriaga aseguran que los ecuatorianos residentes en el valle han tenido el privilegio de ver aquí a algunas de sus mejores figuras del arte, escritores, locutores, cantantes, instrumentistas, caricaturista, significan, además del propio Gil, acotan, que vino con su orquesta.

Los entrevistados hablan de las visitas a Las Vegas de esos destacados artistas, del respaldo del público, de las atenciones que les han dispensado, quizás, precisan, cuando menos gente asistió a ver a algunos de ellos fue a la escritora Blanca Salazar, locutora, escritora, doctora, conocida de todos, destacan, sin embargo la gente participó, la escuchó con atención, hizo preguntas, fue emocionante.

Ni hablar de la orquesta de Gil, del caricaturista Franz del Castillo, y de los versos eróticos de Ruth Bazante, se imagina, dichos por ella misma, con esa sensualidad con que recita, sostienen los entrevistados.

La Universidad de Quito, prosiguen, Islas Galápagos, lo que tenemos que es Patrimonio de la Humanidad; nosotros consideramos que de Ecuador se sabe poco, o que se debe saber más, aseveran, apenas se sabe de la Universidad de Quito, que es de las más antiguas de América... cuántos saben que el golfo de Guayaquil por si solo es motivo de orgullo, o que en la ciudad de Cuenca residen muchos estadounidenses ya retirados, la prefieren porque es muy tranquila, colonial, con gran variedad de frutas...

La flora y fauna de Ecuador también son impresionantes, tercian, hay especies en vías de extinción, las tortugas, las iguanas, los albatros, dónde se pueden ver tan hermosos como allí, expresan.

Cedeño Barré y Kangá, explica Saldarriaga, fueron campeones y sub campeones mundiales de Tae Kwon Do, ubicaron a Ecuador en el segundo lugar del mundo en esa disciplina, eso la gente no lo olvida, agrega; los tenistas Miguel Olvera y Francisco Guzmán le ganaron al equipo de Estados Unidos en una Copa Davis. Y futbolistas también tenemos, como Alex Aguinaga, Agustín Delgado, Antonio Valencia, Alberto Spencer... hay para mencionar, exteriorizan orgullosos, y Jorge Delgado fue tremendo nadador, cuarto en un Campeonato del Mundo o una Olimpiada.

El mejor de todos, advierte Saldarriaga, es Jefferson Pérez, por mucho tiempo fue el más sobresaliente, de marcha deportiva, asistió como competidor a cinco Juegos Olímpicos, con una medalla de oro y otra de plata, y dos veces terminó en cuarto lugar... cuántos en el mundo pueden hacer una hazaña como esa. Uribe, Gil y Saldarriaga tienen sus propias preocupaciones, la primera y el último están muy vinculados a la comunidad; el segundo es un músico que se multiplica a la hora de estudiar o de trasmitir sus conocimientos a los estudiantes, pero cuando hablan de Ecuador no tienen cuando acabar, disfrutan la plática, enumeran uno detrás de otros todo lo que puede reportarle orgullo, y ni hablar de la gente, significan, eso es lo mejor de Ecuador, gente sencilla, amable, solidaria, que te brinda lo mejor...

Y sabe, no hemos platicado de la comida, de nuestros platos típicos, porque mire periodista, periodista, dónde va, oiga perio...