Desde el escritorio del gobernador Steve Sisolak... Para nuestra comunidad Hispana de NV

Por Steve SISOLAK

Con el comienzo del Mes de la Herencia Hispana, me gustaría tomar un momento para reconocer la importancia de las contribuciones de la comunidad latina en Nevada. La diversidad de nuestro estado es nuestra fortaleza, y debemos reconocerlo y celebrarlo.

Más de 300 mil latinos son parte de la fuerza laboral de Nevada, incluyendo 76 mil en el área de artes, entretenimiento y la industria del servicio. Casi 30 mil son parte del sector profesional, científico y administrativo; además de los 20 mil hispanos que son parte del sector educativo y de salud. No cabe duda que los hispanos son parte de la razón por la que nuestro estado logró salir adelante tras la pandemia.

Más de 50 mil latinos son dueños de pequeños negocios en Nevada. Gracias a su determinación y trabajo en equipo, logramos la aprobación de una ley que le permitirá a los pequeños negocios el poder crecer, incluyendo a los inmigrantes emprendedores que ya hoy en día generan más de mil millones de dólares en ganancias para nuestro estado.

Desde remover el requerimiento migratorio y de ciudadanía de las licencias ocupacionales y profesionales, hasta la distribución de más de $100 millones de dólares en fondos PETS a casi 10 mil pequeños negocios, estamos trabajando para dar a nuestros emprendedores todas las oportunidades para salir adelante.

Hemos logrado mucho en este primer término para que Nevada sea un estado que le da la bienvenida a todos, al crear la Oficina para Nuevos Estadounidenses, la cual asiste refugiados, inmigrantes y nuevos ciudadanos. Asimismo, haciendo el acceso a la salud más asequible y expandiendo los derechos para votar.

Entre otras importantes leyes que logramos pasar está el “English Language Bill of Rights” dirigido a apoyar estudiantes para quienes el inglés no es su primer idioma. Además, el acta “Keep Nevada Moving” para ayudar a los emprendedores inmigrantes y el plan de “Language Access” que mejorará el acceso a servicios gubernamentales para quienes no hablan inglés.

¡Feliz Mes de la Herencia Hispana! Tengan por seguro que mientras yo sea su gobernador, trabajaré junto a ustedes para seguir moviendo a nuestro estado hacia delante para un mejor futuro.