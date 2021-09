Desde el miércoles primero sólo se puede regar tres días a la semana

Por Nuestros SERVICIOS

Inmediatamente después de haber sido anunciada una declaración de escasez de agua en el río Colorado, la Autoridad del Agua del Sur de Nevada (SNWA, por sus siglas en inglés) tiene a bien recordar a la comunidad que las restricciones obligatorias de riego de temporada de otoño están vigentes desde este miércoles primero hasta el 31 de octubre.

El recordatraio resalta que se les requiere a los residentes y negocios que tienen jardines con césped, que cambien sus relojes de riego a sus tres días asignados. El riego por goteo está permitido hasta tres días a la semana, sin embargo los árboles y plantas necesitan menos agua que el césped.

Como se sabe está prohibido regar los domingos durante todo el año; encuentre sus días de riego asignados y obtenga información sobre las restricciones de riego de temporada al acceder al sitio de internet www.snwa.com.

Incuestionablemente las restricciones de riego de temporada cobran mayor importancia este año tras del anuncio del pasado 16 de agosto por parte del gobierno federal de una declaración de escasez en el río Colorado.

Esta declaración, junto con otros acuerdos de ahorro de agua del río Colorado, reduce la cantidad de agua que el sur de Nevada puede tomar del lago Mead en 21 mil acres pies (aproximadamente 7 mil millones de galones) a partir del 2022.

El lago Mead es la fuente que proporciona el 90 por ciento del agua de la comunidad. Si todas las propiedades en el sur de Nevada siguen las restricciones de temporada durante el año, nuestra comunidad podrá ahorrar más de 7 mil millones de galones al año.

Con las restricciones obligatorias de temporada, regar fuera de los tres días de riego asignados o permitir que el agua fluya fuera de su propiedad se considera desperdicio y puede resultar en una multa por derrochar agua.

Los investigadores de desperdicio patrullan la comunidad para hacer cumplir las ordenanzas de la ciudad y el condado, que dicho sea de paso prohíben el desperdicio de agua. Para los clientes residenciales, las multas por desperdicio de agua son entre $40 y $80 o más por infracciones repetidas.

“Es un problema de conciencia, de interiorizar y poner en práctica la cultura del ahorro de agua, tengo un jardín de tamaño considerable, casi todo lo cambié a plantas de desierto, que exigen menos agua, y es una manera de ahorrar; hace mucho me di cuenta que mis árboles, las plantas que tengo necesitan menos agua que el césped, no dudé ni un minuto en sustituir éste, y no me arrepiento... ahorita doy prioridad a los nopales, de vez en cuando les recorto las pencas”, comentó Teresa Zermeño, oriunda de Guanajuato, México, y asentada en Las Vegas desde 1973.

Los residentes y negocios en todo el sur de Nevada pueden hacer su parte para ahorrar agua siguiendo cada una de las restricciones de riego de temporada, reportando el desperdicio de agua a su proveedor local y reemplazando los jardines con césped sin uso por plantas, árboles y arbustos de riego por goteo, a través del Programa de Reembolso de Jardines Eficientes de SNWA.

Para inscribirse al programa y obtener más información, visite la página www.snwa.com.