El 6 de noviembre regresará MGM Resorts con espectáculos

A partir del 6 de noviembre algunas de las propiedades de la cadena hotelera MGM Resorts volverán a poner a disposición del público espectáculos en el céntrico Strip de Las Vegas, algo que no se disfrutaba desde marzo por el Coronavirus.

Las indicaciones estatales de principios de octubre, que flexibilizaron las medidas para evitar contagios, facilitaron las cosas para que la empresa MGM Resorts decidiera ‘regresar’ con unos siete espectáculos a partir de la fecha señalada con el beneplácito del público.

Las medidas se refieren ante todo al límite de personas, en dependencia de la capacidad de las instalaciones, de ahí que George Kliavkoff, presidente de entretenimiento y deportes de MGM Resorts afirmara que en la primera etapa permitirán (hasta) unas 250 personas, respetando el distanciamiento social; sin dudas el directivo está convencido de que aun queda un largo trecho por recorrer en pos de la total recuperación, aunque ‘reiniciar’ es un paso alentador.

El público podrá apreciar The Australian Bee Gees y Thunder From down Under en el hotel y casino Excalibur; David Copperfield, Jabbawockeez y Brad Garret en el hotel y casino MGM Grand, además de Carrot Top y Fantasy en el hotel y casino Luxor.