El Censo 2020 no admite demora... a participar

El Coronavirus, no lo dude nadie, también incidió en lo concerniente al Censo 2020, detuvo el quehacer de muchas personas, y claro, a eso hay que sumarle un grupo considerable de personas temerosas de responder las preguntas, más que todo por su estatus migratorio.

“La gente es apática, reacia a contestar, dicen que algunas respuestas pueden comprometer su permanencia en este país, explica el uruapense Eddie Ramos, por eso instamos a la comunidad a tener una idea exacta de los beneficios disponibles para todos.

“Queremos marchar, respetando las indicaciones de las autoridades, añade, llamar a la comunidad, decirle a quienes no han contestado, que es muy importante, que no deben tener miedo, que responder y enviar las preguntas de vuelta no comprometen a nadie.

“Primero que todo, significa, la gente debe concientizarse, conocer que el Censo va determinar la representación del estado en el Congreso, y eso sin dudas es relevante, sólo por eso se debe participar, además, es conveniente responder con veracidad, incluso hasta por internet... tan rápido es el proceso”, apunta.

“No podemos perder de vista, agrega, que al responder incidimos en la distribución de miles de millones de dólares, brindamos información que de una u otra manera van a impactar a la comunidad, es un proceso que permite conocernos, saber quienes somos, cómo se comporta el aspecto demográfico, dónde vivimos, se trazan pautas para los próximos 10 años, o sea, tiene que ver con el futuro de nuestros hijos y nietos... los resultados del Censo permiten adoptar decisiones trascendentales, que abarcan la salud y otros sectores relevantes como la nutrición; no lo dejemos para después, insiste, es ahorita, por el bien de todos”, finaliza optimista.