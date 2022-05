El Consulado de México tendrá múltiples actividades

Por Roberto PELÁEZ

El personal del Consulado de México en Las Vegas, a quienes se suman voluntarios, continúa ofreciendo múltiples actividades dirigidas sobre todo a beneficiar a la comunidad, entre las que se incluyen la entrega de despensas, vacunas y otros.

Para este viernes 6, en el horario comprendido entre la 1:30 y las 4:30 de la tarde, se ofrecerá un taller de coronas de flores. ¿Sede? El Discovery Children’s Museum, ubicado en el 360 Promenade Pl. Las Vegas, Nevada 89106. Este viernes, desde las 6:30 de la tarde, Noche de cine en la The LGBTQ Center for Southern.

Los días 13 y 27, de 9:00 am a 11:00 am: Entrega de despensas por parte de Three Square en Consulado de México, una iniciativa que favorece a numerosas familias, residentes por lo general en las proximidades de la sede diplomática.

Para el martes 17, desde las 10:00 am a 1:00 pm: Jornada de salud. Se ofrecerán vacunas gratuitas contra el Covid-19 e influenza, vacunas básicas, revisiones visuales, entre otros servicios. Todos los servicios estarán disponibles para la población, mujeres, hombres y niños.

El jueves 26, entre las 10:00 am y la 1:00 pm: Clínica Móvil. Consultas médicas, con información de primera mano

Se ofrecerá, como es habitual, el Diagnóstico migratorio gratuito. Los interesados pueden solicitar su consulta gratis con un abogado especializado en asuntos migratorios, llamando al (702) 477-2718.