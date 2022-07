El maratón de salud colmó las expectativas

Por Roberto PELÁEZ

“Útil, estos son los eventos que necesitamos, por lo que reportan para nuestra salud”, fue el comentario reiterado en relación al denominado maratón de salud, materializado el pasado viernes 15, con muchos servicios gratis, además de respaldo de público.

“Fíjese usted, cuándo podemos tener en un solo lugar, gratis, revisión de los dientes, de la vista, vales para pruebas de Papanicolaou, la mamografía, mochila con artículos de primera necesidad, referidos a servicios básicos de medicina”, coincidieron José Luis Aceves y Rebeca Zaragoza.

Se pudo conocer que recibieron diferentes servicios 176 personas, muchas de ellas atendidas también por la sicóloga Margarita Romano, quien reiteró que hay una cifra considerable de gente afectada por problemas de salud mental.

En el maratón se ofrecieron certificados para consultas de sicología gratis, además de inscripción para programas de terapia en línea, los que por cierto fueron muy demandados.

Nora Estrada, quien acudió con su hermana y una hija adolescente, comentó: “Estoy siempre atenta a los eventos y ferias de salud que se ofrecen, aprovecho los servicios gratuitos, pero este maratón es algo diferente, stands, personas bien informadas, vacunas, recursos, a mi hermana le ha gustado mucho, ella viene de visita, pero quiere ver si organizan otra actividad como esta antes de regresar a San Bernardino”.

Por otro lado, y como parte de los organizadores, el siempre inquieto Luis Aceves, de Research Education Acces to Community Health (REACH, por sus siglas en inglés), también ofreció sus impresiones para los lectores de El Mundo.

“Estamos contentos, no satisfechos, somos conscientes de que todos los días no se atiende a casi 180 personas, sin embargo nos hubiese gustado que vinieran más, accedieran a las vacunas contra el covid, hicieran preguntas, se informaran... como más de una vez hemos señalado, la salud es lo primero, y hay muchas personas que no disponen de seguro médico, entonces lo más conveniente es que aprovechen; vino bien el cambio de hora para la una de la tarde, así le damos más oportunidades a personas que trabajan, esta vez atendimos desde la una a las cuatro de la tarde, algunos antes de ir a laborar aprovecharon, otros salieron, durmieron y luego vinieron, lo importante es que no dejen pasar la oportunidad.

“Tratamos, prosiguió, de tener la mayor cantidad de servicios (gratis) para la gente, información de primera mano, folletos redactados de manera sencilla, fácil de entender, ofrecimos la posibilidad del necesario examen dental y de la vista, pruebas dirigidas específicamente a las mujeres, más que todo con la intención de que puedan prevenir (posibles) futuras enfermedades, además entregamos kit para pruebas dirigidas a detectar covid

“Ahorita, añadió, para las personas que no pudieron venir, quienes quieren volver a una actividad similar, les puedo adelantar que en agosto tendremos eventos de salud, deben estar atentas, vamos a informar de manera oportuna, y ojalá puedan asistir, acceder a los servicios y a diferentes recursos”.

La sicóloga Romano, de ‘Vida Nueva, servicios de salud mental’, significó: ‘Tenemos excelentes vínculos de trabajo con el personal de REACH, considero llevan a cabo una labor magnífica en favor de la gente, en diferentes lugares de la ciudad, con especialistas prestos a informar, y esta vez quisimos incorporar los certificados para consultas de sicología gratis, es nuestra manera de ayudar, sobre todo porque corren tiempos difíciles por la pandemia, las acciones violentas en escuelas, iglesias, centros comerciales, los elevados precios de los alimentos, la gasolina, las rentas, todo eso lleva al estrés, a ver personas aquejadas, que no ven solución a sus problemas, y ahí está la disposición de ayudar, y a ello se une la inscripción para programas terapéuticos en línea, que la gente puede seguir desde la comodidad de sus respectivos hogares”, destacó.