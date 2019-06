En la Cámara Colombiana de Comercio ofrecerán asesoría gratis

Por Rafael ROMERO

Problemas familiares, deseos de superación, estrés, dificultades económicas, inmadurez, entre muchos otros, pueden ser atendidos, de manera gratuita, en la sede de la Cámara de Comercio Colombiana, los próximos días 8, 15, 22 y 29, según informó José Tarazona, presidente de la CCC.

Los días señalados, explicó el titular de la Cámara, vamos a contar en nuestras oficinas con especialistas que atenderán al público, gratis, la gente sólo debe llamar al (951) 403-9770 si quieren platicar de sus problemas en inglés, o al (702) 502-8919, si desean ser atendidos en español.

Como se sabe, el personal de la CCC presta especial atención a la superación de la comunidad, específicamente al conocimiento básico del idioma inglés, de computación y finanzas.

En esta oportunidad, sin apartarnos de nuestros objetivos relacionados con la superación, enfatizó Tarazona, queremos también abordar asuntos que afectan a la gente, sus problemas personales o familiares que no lo dejan salir adelante, el estrés que causan las deudas, de muchas cosas pueden platicar los días que hemos previsto (caen sábado), porque quizás se les facilite más poder venir, reitero, antes deben hacer sus citas, subrayó.

Desde que estaba en COLAVE (Colombianos en Las Vegas), significó Tarazona, considero que la educación es una herramienta de considerable valor para nuestra comunidad, es muy triste, hay que decirlo, perder todo lo que a uno y a la familia le ha costado tanto trabajo, los ahorros, las aspiraciones, los sueños... tener que volver a partir de cero, y todo por desconocimiento, por no saber cómo proceder, por no prestar atención o no asesorarse de manera correcta, enfatizó.

Entonces, prosiguió, no perdemos oportunidad en organizar eventos, talleres, para que la gente se acerque, aproveche, se informe, y esta asesoría del 8, 15, 22 y 29, son una excelente oportunidad, sostuvo.