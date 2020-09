En NLV celebran en forma solemne la independencia de México

Por Roberto PELÁEZ

El llamado a la insurrección en 1810 por parte del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, acción conocida también como ‘Grito de Dolores’, fue recordado el pasado miércoles 16 en el City Hall de North Las Vegas.

“Esta es una fecha muy importante que los mexicanos no debemos olvidar jamás, celebramos nuestra independencia, y me da gusto ver que en esta oportunidad, aunque con poco público, se hizo respetando los protocolos de protección indicados por las autoridades”, señaló el poblano José Rosas.

Junto a Isaac Barrón, vice alcalde de North Las Vegas, quien tuvo a su cargo el tradicional Grito (esta vez en condiciones atípicas), estuvieron Julián Escutia Rodríguez, designado recientemente cónsul general de México en Las Vegas; el asambleísta Edgar Flores, la concejal Olivia Díaz, y Silvia Romero, vice cónsul de El Salvador, además de varios líderes comunitarios.

Cabe destacar además la participación de representantes de la Unión de Asociaciones de Charros de Nevada, con sus vistosos trajes, fieles defensores de la cultura y tradiciones mexicanas. La directiva de dicha organización rindió honores a la bandera, en otro de los momentos de mayor emoción durante la actividad.

Con una ceremonia sencilla, solemne, se recordó aquel 15 de septiembre (hace 210 años) cuando Hidalgo y Costilla hizo tañir la campana y convocó a la lucha por la soberanía. Aquel gesto heroico marcó el inicio de la guerra por la independencia de México... fue un llamado a levantarse en armas contra la Nueva España.

La ceremonia, en esta ocasión, sirvió para dar la bienvenida oficial al diplomático Escutia Rodríguez, y entre sus momentos más emocionantes estuvo la interpretación del himno nacional de México a cargo del conocido tenor Marco Antonio Varela.

Hay muchas versiones de lo que dijo aquella noche el Cura Hidalgo al dirigirse a sus feligreses y convocarlos a la lucha contra el mal gobierno, con el tiempo algunos resumen la histórica arenga y pronuncian un sonoro ¡Viva México!

Varios libros destacan que entre sus palabras Hidalgo y Costilla señaló dirigiéndose a sus amigos y compatriotas: “Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos.

“Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres”.

Agradezco sobremanera la invitación del vice alcalde Barrón para que estuviera en esta ceremonia tan significativa, comentó a El Mundo la salvadoreña Romero, quien abundó: “tengo una excelente opinión de la comunidad mexicana que reside en Las Vegas, son personas muy trabajadoras, apegadas a sus raíces y tradiciones, a su cultura, sus platos típicos, danzas y vestuario... no olvidan sus costumbres, eso es algo que valoro mucho, pero sobre todo se distinguen por ser trabajadores”, aseveró.

“Vi algunas personas y me acerqué al City Hall, me llena de orgullo que a pesar del Coronavirus y el daño que ha causado no olvidemos nuestra historia, menos esta fecha que para mi es la más importante de México, no el Cinco de Mayo, como dicen”, comentó el oaxaquense Rafael Castañeda.

“Pude ver de cerca al nuevo cónsul, añadió, y al maestro Barrón, siempre haciendo por la comunidad, más aun por los mexicanos, pero lo importante es recordar la independencia de nuestro México que tanto queremos y al que hace años no he podido ir; la cantidad de personas, agregó no es lo que más importa, son tiempos difíciles y ya muchos volvieron al trabajo, pero recordamos lo nuestro, la historia de México, la fecha, a Hidalgo y Costilla y a quienes lo acompañaron en aquella acción... fíjese, algunos no reparan en lo temprano, se trata de 1810 y ya había sentimientos de independencia, eran hombres adelantados a su época y eso es bueno reconocerlo”, sostuvo.

Rosas aprovechó para apuntar que “la mejor manera de recordar la independencia, al Cura Hidalgo, a Ignacio Allende, a Vicente Guerrero, a los héroes que nos dieron patria, es actuando, trabajando de forma tal que México pueda sentirse honrado, orgulloso de los mexicanos que residen en el exterior, que aunque lejos, destacó, tenemos muy presente nuestra historia, y transmitir todo esto a las nuevas generaciones, a los hijos y nietos”, remarcó.