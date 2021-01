Por el abogado Erick PALACIOS

Si está leyendo esto, felicidades, ha sobrevivido al 2020. Quizás llegó al 2021 de panzazo, ‘aruñando’, o tal vez sin mayor percance. Sea cual sea su situación, todos esperamos un mejor 2021. ¿Qué puede hacer para asegurar que este año sea más seguro para usted y su familia? Hoy hablaremos de cuatro cosas importantes:

Un Testamento

Si no tiene un testamento, es hora de hacerlo. El proceso es fácil y no es costoso. No importa la edad que tengamos, el suceso imprevisto nos afecta a todos. Si usted está casado, tiene hijos, tiene casa, u otros bienes, debe tener un testamento en pie.

El tener un testamento protege a sus seres queridos de peleas largas y costosas. Con un poco de planificación de bienes, si algo le sucede a usted, sus seres queridos sabrán exactamente cuáles son sus deseos para sus bienes.

Seguros apropiados

A nadie nos gusta pagar por algo que no utilizamos. Pero los seguros de auto, vivienda y vida son muy necesarios. Primero usted debe verificar que tenga los seguros adecuados.

Si tiene bienes como casa, propiedades, un negocio, terrenos, etc, debe tener suficiente seguro de auto para proteger esos bienes.

Si tiene una póliza mínima de $25,000 por persona, y causa un accidente, puede perder sus pertenencias en un juicio.

Si algo le pasa a usted y no puede trabajar o si usted fallece, cómo se mantendrá su familia? Para muchos es necesario tener un seguro de vida. La cantidad debe ser lo suficiente para que su familia no sienta la pérdida de su sueldo. Mientras más joven es, más barato es obtener un seguro de vida.

Otro seguro importante es seguro de vivienda (si es dueño de casa) o seguro de inquilino o rentero (si usted renta). Estos seguros lo protegen contra accidentes y daños a su propiedad y pertenencias. Miles de personas que alquilan su hogar no tienen seguro y al sufrir un robo no tienen manera de recuperar la pérdida.

Cambio de custodia o manutención

Si usted tiene hijos de una relación previa, lo más probable es que tenga un arreglo de manutención y custodia. Si ese arreglo tiene más de dos años o si la situación económica suya o de su ex cambió más de un 20%, es importante que hable con un abogado sobre su caso. Tal vez está pagando demasiado en manutención o quizás esté recibiendo menos de lo debido. El asesorarse y hacer cambios necesarios puede significar miles de dólares cada año.

Refinanciar o comprar casa.

Si tiene dos años o más en su casa, es probable que tenga $50,000 o más en plusvalía. Significa que puede vender su casa y comprar una más grande, en mejor área, más nueva, etc., y no tener que usar dinero de su bolsillo.

Si no desea cambiar de casa, tal vez una refinanciación de su casa también le sea útil. Si su interés está al 4.5% anual o más, puede ahorrar cientos de dólares cada mes al refinanciar al interés actual.

Esperamos tener un excelente 2021. Tenga estas sugerencias en mente.