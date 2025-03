Guerreras que luchan sin rendirse... Esa fuerza descomunal que son las mujeres

Por Roberto PELÁEZ

No hay dudas de que primer amor de una mujer debe ser siempre el amor propio.

Aún hay quienes se empeñan en minimizarlas, en no reconocer su labor diaria, todavía las tildan de sexo débil, y no faltan los que amparados en su fuerza física y alta dosis de cobardía osa ponerles la mano encima.

Sin la menor aspiración de establecer comparaciones, conscientes de la importancia y el relevante rol que desempeñan hombres y mujeres en bien de la sociedad, ante el significativo empuje de las mujeres es preciso QUITARSE EL SOMBRERO. Mi admiración y respeto.

Nadie se llame a equívoco... está claro que detrás de una mujer se encuentra ella misma luchando a diario. Detrás de cada gran mujer hay una historia que la convirtió en guerrera.

Es importante reparar en que una mujer segura de sí misma no tiene miedo de vivir sola, TIENE MIEDO DE VIVIR MAL ACOMPAÑADA. Eso se ha dicho y escrito hasta el cansancio. Es lamentable que algunos no sean receptivos, no valoren a sus madres, esposa, hijas, hermanas, compañeras de trabajo.

Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, es justo precisar que ellas

sobresalen sin miramientos en disímiles renglones de la vida, en ramas como la ciencia, la cultura, los deportes, como emprendedoras... a ellas nada le es ajeno, basta que se dispongan. Muchas veces hacen las cosas de manera sobresaliente. ¿Recuerdan a las integrantes del grupo local Mujeres de Michoacán? ¿Qué me dicen de Tocando Vidas? ¿y Lugar de Refugio?

Las mujeres de la primera organización, cuando el panorama se tornó en extremo complejo, las afectaciones del Covid 19 se hacían sentir de manera cruel, no se limitaron a ayudar a los jornaleros -que merodean por los alrededor de Home Depot o Lowes-, se dispusieron y aprendieron de construcción, de electricidad, plomería, sin abandonar sus estudios, las labores de costura, repostería y otros tantos deberes, que harían extensa la lista. No lo dude nadie, las mujeres son el pilar de la casa, de la familia. Ellas lo ungen todo con su miel.

En lo concerniente al desvelo por una mejor educación para los hijos, se hace sentir el desempeño de Selene Lozada, Valeria Gurr, Flor Cardona, Hergit Llenas, Mónica Rocca, Ana Laura, Yesenia Serrato... junto a integrantes de diferentes grupos locales.

Como botón de muestra, en los grupos comunitarios (Club Migrantes de Uruapan, Vista al Futuro, Federación de Hidalguenses, de Poblanos, Amigos salvadoreños...) hay mujeres como parte de sus directivas, muestran su capacidad para organizar, convocar, salir adelante de manera airosa.

Muchas féminas, de distintas nacionalidades, sacaron a relucir su talento y deseos de hacer al publicar libros. Hoy son alrededor de 30, muchas de ellas con presentaciones oficiales. Literarte Foundation les rindió homenaje con la primera antología de poetisas del valle, un poemario que no tiene desperdicio y debe salir a relucir en diferentes escenarios. Así van muchas mujeres por el mundo, haciendo, más que todo, con un protagonismo silencioso, solo mirando de que lado está el deber. Rubricando cada acción con la mayor sencillez.

Irma Varela e Ixela Gutiérrez, de una manera u otra, son pilares de la cultura en el valle, promueven el arte, transmiten sus conocimientos, lo mismo que Ángeles Freire. La primera exposición de pintoras (en Galería Kaleidoscope) fue un rotundo éxito. La dominicana Tina Rivera fomenta el arte, da a conocer a sus connacionales, los promueve, mientras María Caminero abre las puertas de la Galería Kaleidoscope.

Mónica Rocca muestra un trabajo digno de admiración en la radio; en el campo de la medicina, la tecnología, la economía, la política, también se hacen sentir las mujeres del valle, como emprendedoras sientan pautas, enseñan el camino, mantienen un sólido vínculo con la comunidad, hay muchas maestras con desempeño sobresaliente. A ellas gracias por sus enseñanzas. Ante la valentía de las mujeres, su andar por la vida, urge mostrar respeto.