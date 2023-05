Helldorado 2023: Atractivo y singular recorrido por la historia

Por Roberto PELÁEZ

Se dice fácil, pero ver pasar alrededor de un centenar de carros, diferentes bloques alegóricos, bajo un sol de ‘pocos amigos’ pone a prueba la resistencia, y también -es justo decirlo- denota el respeto y admiración a quienes en largas jornadas engalanan caballos, vehículos, carrozas, bandas de música... para contribuir a un espectáculo suigeneris como Helldorado que resiste el paso del tiempo.

“No me lo pierdo, vengo cada año, comencé con mi hijo y ahorita traigo a mi nieto”, destaca el michoacano Ángel Arroyo, sentado cómodamente en su silla plegable”.

Vale preguntarse en cuántos desfiles se pueden ver a la vez personas ataviadas con pieles, plumas, exhibiendo evoluciones alegóricas a las danzas indígenas, vikingos, cowboys, carromatos, vehículos de madera... como si fuera un viaje en la máquina del tiempo, ‘el regreso a las raíces’, una vuelta al principio, hasta llegar un poco más cerca, entonces desfilan exponentes del ‘The Mob Museum’, de películas relacionadas con la mafia.

Es Helldorado posiblemente el desfile más pintoresco, con cuadros para todos los gustos y un hilo conductor: la nostalgia y la alegría. El evento se materializó el pasado sábado 13, a partir de las 10 de la mañana, por la calle Cuarta, desde Charleston hasta adentrarse en el Downtown, con el vehículo que transportaba a la alcaldesa Carolyn Goodman al frente.

Pasan los veteranos y los aplausos no se hacen esperar, es sin dudas una muestra de respeto. Hay público a ambos lados de las calles, la gente saluda, toma fotos, llama a aun conocido...

“Así es todos los años, comenta Laura Becerra, de Zacatecas, México, asentada en Las Vegas desde finales del 2008, pero, sabe lo que no me gusta, que vienen pocos hispanos a verlo, y es algo para no perderse, que bueno ver a la Escaramuza Colibríes de Nevada.

Trabajé anoche, de viernes para sábado, en un restaurante de comida peruana por Eastern y Sahara, terminé tarde, y aquí estoy, creo que desde que vivo en Las Vegas he visto cerca de 10 desfiles de Helldorado, es que no pierden atractivo, una tiene la posibilidad de saludar, ver las bandas de diferentes escuelas”, asegura mientras saborea un jugo de manzana... “me gustaría ver a más hispanos”, asegura.

Desde la esquina de Clark y la Cuarta Leo Núñez toma fotos a los diferentes bloques, “tengo muchas fotos de carros antiguos, dice, Helldorado es una excelente oportunidad para tomarle fotos a más de 20 reliquias”, comenta.

“Pasaron pocos caballos, pero eso sí, muy lindos, cuidados; en mi opinión el trabajo de los voluntarios es lo mejor, están por todas partes, si le preguntas te explican, saben en el orden en que van a pasar todos, hasta la hora y minutos aproximados, y eso es bueno, señala, habla de organización”. Estrecha la mano de un hombre que anda en zancos.

Becerra y Núñez coinciden en que este año hay más bandas musicales de escuelas que el año pasado, muchos niños y adolescentes de academias, explican, y mucha gente resalta la velocidad de internet, es lo que va de ayer a hoy, afirman sonrientes, la vida pasa, dicen.

Los carros clásicos siempre son una atracción, y de los antiguos ni hablar, sale a relucir el orgullo de sus conductores. Todos saludan, algunos se detienen y reparten dulces a los más pequeños.

La banda de Del Sol Academy no se hace esperar. Vuelven los aplausos.

Por casi tres horas la gente se divierte y aprende de historia, desde los primeros pobladores, los vikingos y normandos, hasta carros de los primeros años del siglo pasado, hasta la tecnología, el internet rápido.

Al final los voluntarios, oficiales de la Policía, esos que garantizan la disciplina y el orden.

Se impone organizar el Helldorado del año próximo, con atracciones para niños y adultos, un evento familiar.