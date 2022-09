Herencia hispana: Costarricenses del Valle... música, ‘el casado’ y la alegría

Por Rafael ROMERO

Corren días de justificada alegría para la comunidad hispana, gente de varios países celebra las Fiestas Patrias y con ellas el Mes de la Herencia Hispana.

Un grupo comunitario que no puede quedar fuera del jolgorio es el que conforman los costarricenses, por eso no sorprende (por ejemplo) que muchos de ellos hayan quedado en verse en el restaurante Tiko Puravida para dar rienda suelta a la alegría, mostrar sus trajes típicos, y claro, degustar platos exquisitos.

Cuando se habla de Costa Rica sale a relucir que es un país pequeño de Centroamérica, cuenta con playas, selvas, animales (iguana, rana roja, el jaguar, el tigrillo, el perezoso, la tortuga verde), además de un trabajo sostenido en favor del turismo ecológico, y claro, gente buena, solidaria, contenta.

En los trajes típicos de los costarricenses predominan incuestionablemente los colores blanco, azul y rojo, los mismos que adornan las paredes de Tiko Puravida.

Los ticos asentados en el valle se hacen sentir en la fiesta que significa celebrar la independencia centroamericana, desempeñan un rol protagónico junto a sus hermanos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Si de comida se trata, de inmediato los costarricenses mencionan el ‘gallo pinto’, ideal -dicen- para comenzar el día -desayuno-, con arroz, frijoles, huevos, ensalada, patacón (el tostón de los cubanos), cebollas, tostadas, aguacate, quiere decir que inician la jornada bien arriba. Mencionan también el ceviche, el tamal, el picadillo de papa, el dulce tres leches.

Cuando hablan de música y bailes, el chachachá, la salsa, el baile de cimarronas, el punto guanacasteco, se llevan los mayores aplausos, es difícil advierten, encontrar a un tico que no mueva los pies.

Por demás también son muy conversadores, platican hasta el cansancio, sin mirar nunca el reloj, bueno, con excepción de un amigo, oriundo de la ciudad de Heredia, quien me apuntó hace poco: “periodista hablemos de comida, alguna vez has probado el ‘casado’, uno de nuestros platos preferidos”. Cuando contesté que no, se limitó a decirme: “para qué vamos a platicar si en realidad no sabes lo que es la vida”.