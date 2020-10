Hergit ‘Coco’ Llenas sueña con una educación de calidad para todos

Por Roberto PELÁEZ

Es muy difícil entablar una plática con Hergit ‘Coco’ Llenas y que no salga a relucir un tema tan importante como apasionado, el de la educación; ella, con casi tres décadas en Estados Unidos y directora de la Participación Hispana para la American Federation for Children, tiene muchas preocupaciones.

“Desde que vivo en Nevada -tal vez desde antes-, el estado no ha podido ir más allá de los lugares 48 y 49 en educación a instancia nacional... no hay dudas de que otros estados muestran mejor trabajo y por supuesto resultados superiores, sencillamente aquí urge cambiar lo que por años no ha dado los dividendos que esperamos los padres, los maestros, los directivos, los estudiantes, la comunidad misma”, afirma categórica.

“La educación, considero, es un aspecto al que se DEBE prestar atención prioritaria, por todo lo que se desprende de él, sin embargo los resultados en Nevada dicen a las claras que algo no funciona bien... por ejemplo, cuál puede ser el futuro del estado, se pregunta, si no avanzamos en educación, si no contamos con personal calificado, preparado, capaz de enfrentar los requerimientos de un futuro próximo, en un mundo cada vez más competitivo.

“Vale significar, acota, cuántos jóvenes se gradúan de la preparatoria -comparado con las matrículas-, cuántos van y terminan la universidad, obtienen una maestría... todas estas interrogantes no hacen más que preocuparme y ocuparme, y si a esto le unimos que muchos empleadores ni siquiera exigen un diploma a su futuro trabajador, la situación empeora”, advierte.

“¿Qué sucede, comenta la entrevistada, si la escuela a la que asiste un pequeño, por la cercanía de su casa, no es la ideal para él? La educación no puede estar atada a un código postal. ¿Qué ocurre, continúa, con los estudiantes cuyos padres no saben navegar en el sistema educativo?

“Hay opciones para los hijos de padres con dinero, dice, pero y los hijos de personas de escasos recursos, todo ello llevado a la situación actual de la educación a distancia, o sea, en medio de un panorama atípico que complica aun más la situación.

“Esto de la educación virtual, a la que están vinculados ahora mismo millones de estudiantes en el país por el Coronavirus y el riesgo de contagio, precisa, también tiene una marcada incidencia en la calidad de esa educación, pese al esfuerzo de los maestros, los padres y los alumnos”.

Platica del salario de los maestros, de los asistentes, de la poca motivación, de lo mucho que falta por hacer en pos precisamente de esa educación de calidad que todos (se supone) deseamos para nuestros hijos.

Claro que en la conversación afloran otras preguntas, más aun días antes de las elecciones, ¿los republicanos apoyan un cambio sustancial en la educación? ¿se resisten los demócratas? ¿Qué presidente -de entre los dos candidatos- va a hacer más y mejor por algo tan prioritario como es la educación?