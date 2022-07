Información, recursos, vacunas... y mucha gente en la feria de Cox

Por Roberto PELÁEZ

La Feria de Cox materializada el sábado 23 en áreas del Boulevard Mall resultó una excelente oportunidad para adquirir recursos, útiles escolares, acceder a las vacunas que exige el Distrito Escolar del Condado Clark, e información de primera mano.

Numerosos stands recibieron a los asistentes, la gente tuvo la posibilidad de platicar, hacer preguntas, llevar a casa lápices, gomas, libros, reglas, tijeras, folletos en inglés y español, participar en rifas...

Especialistas de English Language Learner Division, del Colegio del Sur de Nevada, Family Engagement, Empower Nevada’s Future, Girls on the run Las Vegas, además de representantes de Cox, del propio Distrito Escolar, estuvieron todo el tiempo prestos a responder las preguntas de padres y estudiantes, además de entregar recursos y útiles.

Ramona Ramos, con una hija adolescente y otra más pequeña recorrieron los diferentes stands, pusieron útiles escolares en sus bolsas. “Casi siempre, comentó para los lectores de El Mundo, voy a una feria como esta en el Galleria Mall, pero faltan pocos días para que inicien las clases y no quisimos esperar, además, los útiles escolares están muy caros por la inflación.

“Estoy segura, añadió, que los padres vamos a tener que hacer un esfuerzo para que nuestros hijos lleven lo necesario de vuelta a la escuela, son cosas que ellos necesitan, sin embargo los útiles, la renta, los alimentos... no sé cómo nos la vamos a arreglar”.

Por su lado Ray Hinojosa, precisó: “estas ferias fueron de los eventos que más extrañé en los dos últimos años, siempre las he aprovechado, consigo lo necesario para mis hijos, incluso he platicado con el superintendente, cuando no entiendo algo me gusta preguntar”, significó.

La congresista Dina Titus fue otra de las asistentes a la concurrida actividad, tuvo a bien acercarse a los stands, mostrar interés, platicó con la gente.

Después de recorrer más de una vez toda el área, Hinojosa señaló: “Busqué el periódico ‘El Reportero”, del CCSD, trae mucha información de todo lo que tiene que ver con el año escolar, pero no doy con él, tendré que ir a otra feria”.