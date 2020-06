Insisten en que la comunidad hispana respalde el Censo 2020

Por Rafael ROMERO

Un grupo de entusiastas hispanos del valle reiteró su aspiración de que la comunidad respalde el Censo 2020 porque, dijeron, puede reportar muchos beneficios sobre todo para nuestros hijos en los próximos 10 años.

Junto a figuras muy conocidas como el profesor Isaac Barrón y Olivia Díaz, varias personas acudieron a la cita, primero como parte de la caravana -en sus respectivos vehículos- y luego cuando se materializaron intervenciones cuya idea central fue precisamente incitar a la gente a responder las preguntas del Censo y lo provechoso que puede resultar éste.

“Considero que el Censo nos puede ayudar mucho, externa el hondureño Rubén Paniagua, las preguntas son muy fáciles de responder, las respuestas pueden enviarse ‘on line’, o sea, es rápido -a algunas personas les ha tomado entre cinco y siete minutos-, podemos ver los beneficios en aspectos como la salud, en la educación, el transporte público, la vialidad, y también en lo político porque da una idea más exacta de los representantes que necesitamos.

“Si la gente se detiene a pensar que el Censo, las respuestas, inciden en los próximos 10 años, llega a la conclusión de que los principales beneficiarios serán nuestros hijos, ellos podrán o tendrán a su disposición muchos recursos, pero antes hay que contestar el Censo”, reflexionó Paniagua.

Recientemente Eddie Ramos, de origen mexicano, comentó a El Mundo que: “después de analizadas las respuestas, éstas son determinantes, decisivas en la distribución de miles de millones de dólares destinados a los estados y las comunidades, entonces es conveniente participar, no ignorar el Censo, aunque algunas personas temen por su estatus migratorio, pero está claro que no se pueden brindar informaciones personales a otras instituciones, lo importante es ser contado”, afirmó categórico. “Es bueno señalar, dijo, que la Oficina del Censo no puede compartir tu información”.

Varios de los participantes en la caravana coincidieron al apuntar al semanario El Mundo que se trata del vigésimo cuarto censo en la historia de los Estados Unidos, e incluso preguntaron ¿se imagina que nuestras respuestas, las de la comunidad, sirvan para determinar el número de representantes del estado en el Congreso?

“Sólo porque podemos decidir cuantos representantes tendremos en el Congreso, los recursos millonarios para la salud y la educación, lo que es mejor para nuestros hijos, las mejoras en el transporte público... es conveniente responder las preguntas del Censo; a quienes tienen miedo les recuerdo que las respuestas sólo se utilizan para confeccionar las estadísticas, y por ley la información personal no puede ser publicada ni utilizada en su contra”, destacó Guadalupe Arroyo, quien participa en su tercer evento de estas características.