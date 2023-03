Invitan a sesiones de escucha para ‘The Memorial’

Por Roberto PELÁEZ

“Durante esta fase crucial del diseño para un monumento, constituye un objetivo primordial escuchar en el lenguaje de su preferencia, a individuos que fueron afectados por lo sucedido durante el festival”.

Las palabras anteriores corresponden a Natalia Beard, quien funge como directora del equipo de SWA, lidera los esfuerzos del equipo, el diseño final. Y prosigue: “Entendemos que durante esa noche de tragedia, primero de abril de 2017 fueron afectadas muchas personas, no solo quienes atendían el festival, los seguidores del evento, sino también los que estaban trabajando en la ciudad, y para nosostros es importante escuchar de todos”, reiteró.

Beard tuvo a bien comentar que el equipo de SWA invita a familiares y amigos, con la intención de que compartan sus historias en español

“El equipo de SWA invita a familiares, amigos y sobrevivientes del Festival de Música Ruta 91 a participar en sesiones de escucha en español”, sostuvo.

Según explicó Éricka Avilés, la meta de estas sesiones de escucha es aprender sobre las experiencias individuales, y los deseos relacionados con el monumento ‘The Memorial’.

SWA es uno de los cinco equipos finalistas seleccionados por el Condado de Clark y el Comité Conmemorativo de todo lo concerniente a aquel trágico 1 de octubre, que vive en la memoria de miles de personas.

Las sesiones en cuestión se llevarán a cabo virtualmente, en español, y tendrán una duración de una hora o menos. Las siguientes sesiones tendrán verificativo en las próximas fechas:

Viernes, 24 de marzo:

8:30 AM - 9:30 AM, 9:30 AM - 10:30 AM

6:00 PM - 7:00 PM, 7:00 PM - 8:00 PM

Lunes, 27 de marzo:

8:30 AM - 9:30 AM, 9:30 AM - 10:30 AM

6:00 PM - 7:00 PM, 7:00 PM - 8:00 PM

Martes, 28 de marzo:

8:30 AM - 9:30 AM, 9:30 AM - 10:30 AM

6:00 PM - 7:00 PM, 7:00 PM - 8:00 PM

Para confirmar una hora y fecha se ofrecen tres opciones: Visite https://bit.ly/3kVCIPe y agende una hora directamente en la página.

Envie un correo en español o inglés a vegasmemorialteam@swagroup.com con su información de contacto. Los interesados pueden también contactar al teléfono (725) 245-1522 y proceder a dejar un mensaje en el idioma de su preferencia.

Como se recordará aquel primero de octubre de 2017, víctimas del tiroteo perdieron la vida 59 personas -incluyendo al tirador-, y un total de 851 resultaron heridos. La acción conmovió a miles de personas, e inmediatamente la comunidad mostró su solidaridad con las víctimas y sus familiares. Resultó un hecho que no se podrá olvidar.