Jacky Rosen se reunió con DREAMers, escuchó a beneficiarios de TPS y DACA

Por Roberto PELÁEZ

La representante en el Congreso federal por el Distrito 3 de Nevada, Jacky Rosen, sostuvo en el restaurante Lindo Michoacán, una animada plática con un grupo de Dreamers que viven a la expectativa de lo que va a suceder con sus vidas y la de sus familiares. Durante el evento escuchó la petición que algunos beneficiarios de los programas DACA y TPS exigen al gobierno, que ha postergado una solución permanente para su situación migratoria en el país. Incluso, consideran que el presidente los ha tomado como “moneda de cambio” para otros asuntos.

Al finalizar, la señora Elda Membreno (una de las asistentes al evento) ofreció sus impresiones para los lectores de El Mundo, apuntando: como muchos connacionales dependo de la extensión del TPS (Estatus de Protección Temporal), todos los días esperamos que el gobierno de los Estados Unidos se pronuncie en favor nuestro, no llevamos aquí pocos días, si siquiera pocos años, advierte.

Con 16 años en los Estados Unidos, 14 de ellos en Las Vegas, la salvadoreña Membreno está amparada por el TPS desde el primer día, he hecho todas mis renovaciones en tiempo, para serle sincera el TPS me lo ha dado todo, he podido trabajar por mucho tiempo, gracias a él no temo ser deportada, y cumplo con el país donde vivo respetando las leyes, declarando mis impuestos, aportando a la economía, argumenta.

Llegué el 21 de enero, ya voy a cumplir 17 años en este país, y pocos días después, en febrero, comenzó lo del TPS y de inmediato llené las formas, me he sentido bendecida, con todo legal a lo largo de todos estos años... tengo un hijo de 14 años y una hija de 20, que está embarazada, a ella la protege una Visa U, por ser víctima de violencia, es un tipo de visa de carácter humanitario, pero no puedo esperar ser incluida bajo esa visa, yo en gran medida dependo del TPS.

Fíjese la extensión más reciente del TPS que nos ampara está a punto de cumplir sus 18 meses, y aun no se ha dicho una palabra sobre la renovación, eso es muy preocupante, qué va a ser de mi, de mi hijo, voy a perder mi trabajo en el hotel y casino Rio, mi vínculo con la Unión Culinaria, los beneficios... es algo desesperante, y no tengo un plan B, una salida si no nos prorrogan el TPS, mi situación será muy difícil, precisa.

Sin documentos no hay trabajo, enfatiza, y eso es precisamente lo que yo soy, una mujer trabajadora, deseosa siempre de que me den las 40 horas de labor semanal, no dependo de nadie; por eso quiero enviar un mensaje a los congresistas, a las personas que pueden hacerse escuchar, llevamos aquí muchos años, hemos creado familias, por favor, tengan sensibilidad, hagan algo para que se extienda el TPS, somos muchas las personas beneficiadas por él, aportamos, aquí hemos estado la mayor parte de nuestras vidas, este es el país que conocen nuestros hijos, me pregunto por qué nos quieren separar. Por favor, hagan todo lo posible porque no quedemos desprotegidos.

Es muy difícil vivir todo este tiempo en medio de la incertidumbre, sin saber qué va a pasar con nosotros, y no solo es el trabajo, hay muchos jóvenes estudiando, trabajando, cuyos padres están bajo el amparo del TPS... nos van a separar, esa es mi pregunta.

En Estados Unidos residen alrededor de 190 mil salvadoreños amparados por el TPS y en Nevada unos 2 mil 500.