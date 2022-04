Jornada de Salud con múltiples opciones gratuitas

Por Nuestros SERVICIOS

El Salón Anexo del Consulado de El Salvador en Las Vegas volverá a acoger este viernes 22 (desde la una a las cuatro de la tarde) otra Jornada de Salud dirigida sobre todo a personas interesadas en obtener más información relacionada con el Covid 19 y las vacunas.

La sede diplomática, ubicada en el 765 al norte de Nellis Boulevard -suite 5-, recibirá a los exponentes de Research Education Acces to Community Health (REACH, por sus siglas en inglés), y otros para materializar servicios de inmunización, pruebas dirigidas a la detección del Covid, sesión informativa, exámenes de la vista, información dental, vales para el examen de papanicolaou, y aspectos que tienen que ver con la diabetes y conviene conocer.

Los organizadores dejaron sentado que todos los servicios son gratuitos y para la atención no se requiere cita, o sea, será por orden de llegada.

En varias oportunidades Rebeca Aceves, de REACH, ha llamado a la comunidad a aprovechar los servicios de salud -incluida la información de primera mano-, sobre todo los que se ofrecen en las sedes consulares de México y El Salvador, además de las ferias de salud que se llevan a efecto, junto a la denominada Semana Binacional.

Cuando el 26 de octubre del 2019 en la inauguración de la oficina de REACH dentro del Salón Anexo la propia Rebeca precisó que se trataba de un sueño de Emilia Guenechea hecho realidad, quedó claro que abría sus puestas un local presto a brindar servicios de salud a muchas personas, una aspiración de Guenechea (QEPD).

Si hace varios años el personal de REACH, incluidos los voluntarios, ofrecían servicios y atención esmerada, desde marzo del 2020, cuando se registraron las mayores afectaciones por el Coronavirus, la gente de REACH redobló sus esfuerzos, se multiplicó, siempre cerca de la comunidad, con la información y los servicios precisos.

“Queremos, y es nuestro propósito fundamental, que la mayor cantidad de personas aproveche la oportunidad, los recursos, no pierda de vista que la salud es el tesoro más preciado, sin ella no hay nada” externó Aceves aquel 26 de octubre. Sus palabras mantienen total vigencia, no pueden echarse en saco roto, menos aun por quienes no disponen de seguro médico.

“Es prioritario que las personas que no cuentan con seguro médico, explicó, puedan acceder a través de la Ventanilla de salud a diversos servicios, de manera gratuita, informarse y cuidar lo más valioso que tiene un ser humano”, insistió.

La cita con servicios gratuitos es este viernes 22 desde la una de la tarde, en el 765 al norte de Nellis Boulevard. Llegue temprano.