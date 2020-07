La LCC entregó gratis cinco mil mascarillas en negocios del valle

Por Roberto PELÁEZ

“Lo más importante es ver que ante la indisciplina de algunos, la irresponsabilidad, otros hacen su parte y contribuyen con la entrega de mascarillas a que la gente se proteja, está en los lugares públicos y negocios con cubrebocas”.

Las palabras anteriores corresponden a Leonardo González, a la salida -el viernes 26 de junio- del supermercado Cárdenas aledaño a Bonanza y la Eastern, donde representantes de la Cámara de Comercio Latina (LCC, por sus siglas en inglés) acudieron para entregar mascarillas lavables gratis a quienes la necesitaran.

Es una manera de materializar lo que nos corresponde, comentó a El Mundo Frank Canales, de la LCC, de concretar (dijo) la iniciativa del gobernador Steve Sisolak y de Peter Guzmán, quien lidera la LCC.

Durante la jornada (26 de junio), comentó Canales, con la entrega gratuita de cubrebocas tratamos de concientizar a la comunidad sobre la importancia de este accesorio, sobre todo si salimos de compra... lo más relevante es que la gente comprenda que debe protegerse y proteger a los demás, evitar contagios, resaltó.

Los exponentes de la LCC no se limitaron al supermercado Cárdenas mencionado, acudieron a varios negocios; optamos por hacer acto de presencia en mercados donde se concentran muchos hispanos, donde se reúne mucha gente, precisamente para entregar las mascarillas y platicar sobre la importancia de su uso, de llevarla siempre que acudan a hacer sus mandados, resaltó Canales.

No soy muy buena en eso de platicar con periodistas, manifestó Guadalupe Andújar en el estacionamiento de Mariana, pero sí puedo decir que esto de la entrega de mascarillas en los supermercados me parece muy bien, destacó; a veces llegamos con nuestros hijos para hacer las compras y entonces caemos en falta que no trajimos mascarillas.

Por su parte Canales, muy conocido en la comunidad, subrayó: nos pareció oportuno realizar esta actividad de entrega el mismo viernes 26 de junio, por ser la fecha señalada antes por el gobernador Sisolak para exigir el uso de los cubrebocas, específicamente en lugares públicos y los supermercados... la medida tiene que ver con el hecho lamentable del aumento de casos de personas contagiadas, es una realidad, y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde para enfrentar esto, sobre todo cuidarse y cuidar a los demás, de ahí la importancia de entregar las mascarillas, sostuvo.

Fue un día, prosiguió, de altas temperaturas, varias personas llegaron, incluso con familiares y pequeños, sin cubrebocas, y según las indicaciones no hubieran podido hacer sus compras si no tenían mascarillas, se las entregamos, nos agradecieron, y les puntualizamos la importancia de usarlas, crear hábito, enseñarle a los menores, eso es lo de mayor magnitud, expresó, y poder entregar cinco mil de estos accesorios, lavables, nos deja un sentimiento de satisfacción, de hacer lo que toca hacer en cada momento, más aun para proteger la salud de nuestra comunidad, abundó, gracias entre otros a Alex Vázquez, Andrés Estrada, Walter Flores, Daniel Johnson y Alannah Ariel.

La entrega gratis de mascarillas por parte de la LCC abarcó varios negocios, coincidieron algunas personas, no se limitó a los supermercados, personas que estaban en diferentes plazas también recibieron.

El personal de la Cámara de Comercio Latina agradeció el respaldo del público y la participación de muchos de sus integrantes, hicieron algo exitoso, enfatizó Carmen Sierra, a algunos de los que vinieron hasta Mariana Supermarket los conocía, a otros no, pero lo importante es el gesto, la entrega de mascarillas gratis en un momento en que son de uso obligatorio para evitar que más personas enfermen se contagien con el Coronavirus... la comunidad les agradece y espera se repita, finalizó.