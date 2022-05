La nadadora Astrid Villeda, ejemplo de voluntad y esfuerzo

Por Roberto PELÁEZ

“Me inicio, dice, con el coach Bill Carrol, de Desert Storm Swimming, nado en la piscina de Las Vegas Boulevard y Bonanza, estudio en Middle School”.

Los resultados deportivos, las altas calificaciones docentes trajeron consigo que al terminar high school una decena de universidades se mostraran interesadas de reclutarla, de ofrecerle becas.

“Desde chiquita, prosigue, sabía que mi meta era atender la universidad, obtener un título universitario, pese a mi corta edad, el propio deporte me hizo interiorizar que todo lleva sacrificio, trabajo duro.

“Mientras crecí, destaca, podía ir a cualquier evento y vacaciones, eso significaba faltar a sesiones de entrenamiento de natación; me perdía reuniones familiares, bailes y eventos de la escuela, estaba enfocada en mi deporte, quería hacer realidad mis aspiraciones...

“De 52 semanas al año, enfatiza, sólo descansaba una semana, entrenaba de lunes a sábado, compitiendo, iba a la escuela, tareas, la alberca, otra vez tareas, dormir, esa era mi vida, sacrificando todo para conseguir estudios universitarios gratis a cambio de nadar.

“Concluyo la preparatoria y entre otras, apunta, me llegan ofertas para asistir a West Point Academia Militar en New York; Grand Canyon University; Colorado State University; Northern Colorado University; University of Las Vegas, Nevada... y me decido por Northern Arizona University (NAU) ubicada en la ciudad de Flagstafff, Arizona.

“Me pongo bajo las indicaciones de los entrenadores Andy y Larry, de Northern Arizona University, por cuatro años, ellos son los principales entrenadores del grupo de natación de la universidad.

“Entreno, explica, en las modalidades de estilo libre distancia (freestyle) y combinado individual (IM-Individual Medley); en estilo libre me enfocaba en los eventos 500 yd, 1000 yd, y 1650 yd (una milla- 66 vueltas sin parar), y en combinado individual que son los cuatro estilos de natación combinado en evento de 400 yardas.

“Mi universidad (NAU), dice, pertenece a la Asociación Atlética Colegial Nacional División 1 (NCAA); somos parte de Western Athletic Conference (conferencia atlética occidental) y nuestro equipo NAU, ha sido campeón los últimos nueve años consecutivos, apunta sonriente; fui parte de 15 niñas que aportamos puntos por nuestros eventos y mejores tiempos... mi mejor desempeño es obtener el quinto lugar entre todas las competidoras de otras universidades que pertenecen a la conferencia en el evento de mil 650 yardas (una milla)”.

Un resultado sobresaliente para la muchacha de Las Vegas, eso justifica el brillo en los ojos de sus padres...

“Recientemente, externa, me gradúo (como estudiante-atleta) con honores en mi Licenciatura en Ciencias en Criminología y Justicia Criminal, con doble especialización en Ciencias Sociales Forense y Psicología.

“Es relevante para mí, mis padres, los profesores, y la comunidad, Las Vegas se puede beneficiar con mis estudios de criminología y justicia criminal, con mis conocimientos y habilidades puedo convertirme en criminalista, ayudar a que la gente se sienta segura, contribuir a prevenir actividad criminal, aportar en la rehabilitación de algunos individuos.

“Al mismo tiempo, advierte, guiar a quienes necesitan ayuda; mi deseo, es marcar la diferencia, proteger y servir a las personas por encima de todo, puedo ser parte de la Policía, participar en diferentes investigaciones en el futuro”, resalta optimista.

“Soy la primera de la familia Villeda en EEUU en graduarse de licenciatura de la Universidad, creo que todo trabajo duro tiene su recompensa, siempre hay la capacidad de superar cualquier obstáculo en la vida, sólo tienes que tener la voluntad y esfuerzo para cumplir lo que quieres”, asevera.