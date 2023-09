La salud mental y los hispanos, un tema a seguir

Por Roberto PELÁEZ

Los latinos, aseguran muchos, tienen la misma incidencia de enfermedades mentales comparado al resto de la población. Sin embargo, vale apuntarlo, las inquietudes, experiencias y manera de entenderlas y tratarlas pueden ser diferentes.

Es una verdad tan grande como un barco señalar que la salud mental es importante.

Sin salud mental no podemos estar sanos. Cualquier parte del cuerpo, incluso el cerebro, puede enfermarse. Pasamos por eventos que nos causan altibajos emocionales de vez en cuando. Las condiciones de salud mental van más allá de reacciones emocionales que tenemos ante situaciones específicas. Se trata de condiciones médicas que causan cambios en nuestra forma de pensar y en nuestro estado de ánimo. Estos cambios pueden alterar tu vida, dificultan las relaciones con los demás y afectan el quehacer.

La sicóloga Dulce Guzmán afirma: “Sin el tratamiento adecuado, las condiciones de salud mental pueden empeorar y hacer difícil tu diario vivir, es más, si crees que tú, o un ser querido podría estar teniendo síntomas de una condición de salud mental, recuerda que: es un trastorno biológico; cualquier persona puede presentar un problema de salud mental, no es culpa tuya ni de tu familia, entonces es aconsejable buscar el tratamiento que te puede ayudar a vivir una vida plena, así te fortaleces tú y tu familia”.

Junto a Guzmán, hay otras sicólogas o terapistas que mucho pueden hacer en favor de la comunidad. Ahí están, por ejemplo, Mónica Rocca y Cory Ordóñez. No dude en acercarse a ellas en busca de un consejo o sugerencia. Como comunidad, los latinos son menos propensos a buscar consejería o tratamiento psiquiátrico para su salud mental. Un problema asociado a condiciones de salud mental es el riesgo de suicidio.

Influye la falta de información, la confusión con respecto a la salud mental

La comunidad latina no habla sobre problemas de salud mental, prefiere ser reservada Hay poca información sobre el asunto, no podemos saber lo que nadie nos ha enseñado. Muchos latinos no buscan tratamiento porque no reconocen los síntomas de las condiciones o porque no saben dónde encontrar ayuda.

La falta de información aumenta el estigma asociado con las condiciones de salud mental. Muchos latinos no buscan ayuda ni tratamiento por temor de ser catalogados como ‘locos’ o alguien con una condición de salud mental, esto puede provocar vergüenza.

No permitas que el miedo a lo que otros puedan pensar de ti o de un ser querido, impidan el camino hacia la recuperación, acuda a un profesional. Una de cada cuatro personas es afectada por condiciones de salud mental. Aunque no hablemos sobre el tema, es probable que tengamos alguna condición o conozcamos a alguien que la tenga.