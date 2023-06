Lanzan campaña bilingüe para crear conciencia sobre el VIH

Por Nuestros SERVICIOS

El Servicio Social del Condado Clark, Oficina de VIH, aumenta la concientización con nueva campaña bilingüe en medios de comunicación, que subraya importancia del tratamiento del VIH como método de prevención.

¡El amor! ¡Vivir!” La campaña crea conciencia entre pacientes con VIH y la comunidad sobre lo imperioso de tomar medicamentos según lo prescrito para mantener carga viral indetectable. Indetectable = Intransmisible (U = U), la eficacia es validada por sólida evidencia científica.

U=U va dirigido específicamente a reforzar la autoestima de personas que viven con VIH, y reduce el estigma asociado con la enfermedad. La Oficina del VIH quiere eliminar epidemias locales de VIH para 2030.

“Estamos encantados de lanzar esta campaña, busca educar a la comunidad sobre el potencial y reducir los nuevos diagnósticos”, dijo el subdirector del Servicio Social del Condado Clark, Randy Reinoso. “Alentamos a quienes viven con el VIH a recibir tratamiento adecuado y adquirir conocimiento, pueden vivir vidas saludables sin temor a contagiar a sus seres queridos”.

La campaña presenta un sitio web, materiales de marketing impresos y digitales, anuncios en las redes sociales en inglés y español destinados a educar a las personas sobre cómo los niveles indetectables de carga viral hacen que una persona con VIH no transmita el virus a sus parejas. Brinda recursos para interesados en informarse sobre U=U.

“Ser reprimido viralmente significa que puedo vivir, amar y prosperar. No tengo que avergonzarme”, manifestó emocionado Patrick, diagnosticado con VIH en 1996. “Tengo tranquilidad, no solo no puedo transmitir el VIH a mis parejas y seres queridos, estoy sano”, resaltó.

La adherencia estricta a la medicación es necesaria, lleva varios meses lograr un estado indetectable para alguien con VIH. Una vez considerado indetectable por un médico, la medicación diaria y las citas médicas son esenciales.

No siempre es posible lograr un estado indetectable, eso no debe desanimarlo, tome los medicamentos recetados y opte por otros métodos de prevención.

El “¡Amor! ¡Vive!”. La campaña aboga por acceso a atención médica asequible o gratuita a través del programa Las Vegas TGA Ryan White Parte A.

Contacte a la Oficina de VIH del Servicio Social del Condado de Clark: (702)755-8674 o (702) 455-3433.

Visite UequalsULAS.com o vive-igual-las.com.