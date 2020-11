Las manualidades y la belleza... Cuando los sueños se hacen realidad

Por Nuestros SERVICIOS

Ana Castañeda vio materializada una de sus más caras aspiraciones, al tomar parte en la expo de artesanía organizada en el centro Adult Dycare, junto a otras mujeres que ratificaron sus habilidades manuales.

“Fue algo muy bonito, comentó a El Mundo Castañeda, oriunda de Morelia, Michoacán, se imagina, yo desde niña vivo enamorada de la artesanía, y todo lo que sé lo he aprendido sola, sin ir a una escuela de manualidades... me limito a poner en práctica ideas que se me ocurren”, resaltó.

“En el Adult Dycare, añadió, me vi rodeada de personas de la tercera edad, deseosas de aprender, de abrirse paso en esto de las manualidades, trabajar con pintura, tela, papel”, explicó.

“Debo reconocer, aparte del interés mostrado por algunas esas personas, la ayuda brindada por Leticia Aguilar y María Patrón, que trabajan de manera voluntaria, de lunes a viernes (de 9 de la mañana a 12:30 del mediodía) para crear obras de arte y lo que es mejor enseñar a otras mujeres sobre manualidades, el llevar a vía de hecho -con material reciclable- las cosas tan lindas que imaginan”.

Castañeda explicó que la celebración más reciente del ‘Día de Muertos’, una tradición arraigada en México y otros países latinoamericanos “fue propicia para ver algunas de las piezas salidas de las manos de las artesanas.

“Ahorita, enfatizó, trabajamos en un proyecto que daremos a conocer durante navidad y otros días festivos... bueno, tratándose de El Mundo le adelanto que adornaremos de manera muy especial, atractiva, las mesas del Daycare, vamos a hacer algunas cosas con flores, haremos casas en formato pequeño, todo alegórico a la navidad, y estoy segura va a ser un éxito, hay mucho interés, comenzamos con tiempo, nos vamos a esmerar.

“Le comento, destacó la entrevistada, que da gusto trabajar con personas del Daycare, mujeres con deseos de aprender, de ver cómo salen cosas tan hermosas de sus manos, y eso es importante, porque cuando una le pone amor a lo que hace pues consigue piezas como las mostradas en la expo.

“Esto de las manualidades, explicó, tiene eso, cautiva, al principio creen que no lo van a poder lograr,sin embargo aprenden, cada pieza les queda más bonita, desean hacer otras cosas, pero es paso a paso,estamos aquí para aprender y lo hacemos juntas”, afirmó categórica.