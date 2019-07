Lecciones gratis para un sistema de riego por goteo

Por Roberto PELÁEZ

“La organización de talleres -como el de este sábado 20, gratis, de 9 a 12 del mediodía- donde los interesados aprenden todo lo relacionado con las bases de un sistema de riego por goteo, va encaminada al necesario ahorro de agua”.

La afirmación anterior corresponde a Diana Díaz, quien funge como vocera del Distrito del Agua, quien precisa: “desde hace alrededor de un mes tenemos temperaturas de tres digitos, mucho calor, entonces hay que empeñarse, aprender a ser más eficientes para ahorrar agua.

“Los interesados en obtener más información sobre el sistema de riego por goteo, los talleres, dice, pueden contactarnos a través del (702)822-8422; en estos eventos los participantes aprenden a seleccionar y ensamblar componentes, construir un modelo de sistema de goteo en la misma clase, y lo que es mejor conocen que el riego por goteo es la manera inteligente de asegurar que las plantas crezcan saludables, y por supuesto de ahorrar agua.

“Como hemos señalado en anteriores entrevistas, advierte, no se debe regar entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, respetar esta indicación es también una manera de ahorrar, y el domingo, agrega, no se debe regar a ninguna hora; no es un capricho, son medidas que es preciso adoptar ante la prolongada sequía, el objetivo prioritario es ahorrar agua, reitera.

“Sabemos perfectamente que enfrentamos una sequía notable, muy severa, precisa, de ahí que llamemos a la conciencia de la gente, es indispensable que la comunidad ponga en práctica lo que apuntamos una y otra vez en relación a los programas de conservación del agua, más aun con el riego, que se debe llevar a cabo los días y horarios señalados”, deja sentado la vocera.

Platica de las cubiertas para albercas, de los jardines eficientes, de las llamadas plantas de desierto, de la conservación del agua, “no se trata solo de ahorrar agua, subraya, la gente ahorra dinero, o sea, es mejor para todos.

“Si alguna persona, enfatiza la entrevistada, desconoce a qué grupo de riego pertenece, dada la dirección de su vivienda, pues tiene la posibilidad de saberlo al acceder a exterior https://www.snwa.com/espanol/jardines/consejos-de-riego-por-goteo.html

“Por estos días de intenso calor, sostiene, y como quiera que las familias disfrutan las vacaciones escolares, pues muchos van al lago a ‘refrescar’, los invito a ver el anillo blanco que indica donde estuvo en algún momento el nivel del agua, es una lección de primera mano, un llamado a ahorrar, a tratar de conservar este líquido imprescindible para la vida”.

Reina Santos, quien cada año toma parte en estos talleres, comenta: “es muy importante aprender, saber qué podemos hacer, por ejemplo, para proteger de alguna manera el medio ambiente, nuestro hábitat, y no puede pasar a un segundo plano aprender a hacer un sistema de riego por goteo, es lo más eficiente, lo agradecemos todos por el ahorro de agua, y nuestro jardín luce más bonito... los esperamos”.