Los ecuatorianos del valle están apesadumbrados por su país

Por Rafael ROMERO

Mientras Nevada se apresta a adentrarse en la llamada Fase 2, ecuatorianos asentados en el valle se llevan las manos a la cabeza ante las noticias que llegan desde su país sobre el Coronavirus.

“Es preocupante, comenta el periodista Edwin Saldarriaga, hay cifras contradictorias -advierte- las informaciones aseveran que la cifra de fallecidos supera los tres mil 220 fallecidos, muchos de la provincia Guayas, cuya capital es Guayaquil”, apunta.

Para la ecuatoriana Dinorah Saladino, quien reside en Las Vegas desde el 2008, “la comparación, dice, es como un golpe, se imagina, abunda, platicamos de una provincia de unos 2 millones 600 mil habitantes... Nevada, por ejemplo tiene alrededor de 6 mil 280 contagiados y 335 fallecidos; es muy triste lo sucedido en mi país”, precisa.

“No se trata sólo de Guayas, abunda, es Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro... que registran altas cifras de contagiados y fallecidos”.

Saldarriaga y Saladino, son partidarios de que los ecuatorianos del valle, personas de la comunidad hispana, puedan donar guantes, mascarillas, “hay que tenderle la mano a nuestra gente”, remarcan con tristeza que no pueden ocultar.

Patricia Vázquez, oriunda de Manabí, por su parte, comenta “las cifras que muestra la prensa sobre contagiados y fallecidos en Ecuador realmente son terribles, ahí tiene usted, en Sudamérica sólo tienen más fallecidos que Ecuador países como Brasil, Perú y Chile.

“A eso se une la cantidad de multas que se imponen casi a diario porque la gente no cumple las indicaciones de las autoridades, específicamente el toque de queda... hablamos de miles de multas, la gente sale a la calle sin protegerse, no hay disciplina, conciencia exacta de lo que sucede, y por eso las cantidades de personas contagiadas, que hacen muy poco o nada por evitar el contagio, así, destaca, no se le puede ganar al Coronavirus... Dios cuide a los ecuatorianos”, expresa.

“Aquí, apunta Saldarriaga refiriéndose a Nevada, se adoptaron las medidas pertinentes, a tiempo, se ha sido muy cauteloso, se trabaja con mesura por parte de las autoridades locales y sanitarias; hay personas que quieren que abran los hoteles, los negocios, pero es algo que va a ocurrir poco a poco, con disciplina, y eso ha faltado en Ecuador, más aun en las provincias golpeadas severamente por esta pandemia... nos duele mucho”, afirma con la voz entrecortada.