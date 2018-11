Más de 2 mil 500 personas caminaron contra el Alzheimer

Por Roberto PELÁEZ

Pedro Gamarro y su nieta Jesusa participaron una vez más en la denominada ‘Marcha contra el Alzheimer’, efectuada recientemente, junto a más de dos mil 500 personas que caminaron unas dos millas en el Town Square.

“No se trata solo de participar en el ‘2018 Walk End Alzheimer’, dijeron, lo mejor es ver a tantas personas involucradas, con mucho optimismo, y la cantidad de informaciones que se obtienen en una actividad como esta relacionadas con la enfermedad”, precisaron.

Perteneciente a Family Care ConsultAlzheimer’s Association, la siempre activa Irma Prettenhofer, accdió a ofrecer sus impresiones para los lectores del semanario El Mundo.

“La Asociación del Alzheimer, fundada en 1980, organizó la marcha más reciente, expresó, y el objetivo es propiciar el acercamiento de la gente, de personas afectadas por la enfermedad, familiares, cuidadores... todos pueden marchar, apuntó, hacer preguntas, obtener folletos, sencillamente formar parte de esta gran familia deseosa de ayudar.

“Se dice fácil, prosiguió, pero organizar un evento con estas características, que además consigue la participación de unos 800 vendedores, es algo exigente, sin embargo ya usted ve, lo conseguimos, fue impresionante, con mucha gente optimista, conocedora en gran medida de la enfermedad”.

“En Estados Unidos más de 5 millones de personas padecen Alzheimer, se trata de la sexta causa de muerte en el país, y tal vez algunos no conozcan que es una enfermedad que hasta el momento no se cura, no se puede prevenir, ni siquiera retrasar, reiteró Prettenhofer, por eso le decía lo del optimismo”.

Según Gamarro, “llevé una vida sana, con muchos ejercicios, sobre todo carreras, aquí y en Guatemala, porque siempre me gustaron los deportes, sin embargo salvo mi peso de 190 libras eso no impidió que me viera afectado, pero la voy llevando, y tengo el apoyo de mi familia”.

Con flores y algunos folletos en las manos, enfundada en una playera de color morado, Jesusa se unió a la plática “en casa, sostuvo, leemos mucho sobre el Alzheimer, se sabe poco sobre las causas que lo provocan, y hay especialistas que se inclinan por considerar que tal vez el uso (o abuso) de algunos medicamentos incidan en la aparición de la enfermedad.

“Mi abuelo siempre fue muy fuerte físicamente, una persona recta, muy seria, a veces tiene sus recaídas, pero se sobrepone, él mismo se estimula, yo creo que los ejercicios lo han ayudado, y no solo físicos, también mental, él lee, juega ajedrez, llena crucigramas... vi en la marcha a un amigo de él, se juntan y salen a caminar, eso es bueno para que no se depriman”, comentó la joven.

Prettenhofer por su parte reconoció el trabajo de la Asociación del Alzheimer, “como esta misma marcha, enfatizó, se llevan a cabo otros eventos, la gente apoya, aporta para que continúen las investigaciones... y hay que platicar siempre de los cuidadores, el adiestramiento, realizan una labor noble y resulta conveniente que estén al tanto de las últimas informaciones sobre la enfermedad, el trato a las personas afectadas”, significó.