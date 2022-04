Más herramientas para enfrentar áreas vulnerables

Por Rafael ROMERO

Tiempos difíciles, complejos, exigen fuerza de voluntad, poder de decisión, y por supuesto los conocimientos necesarios para salir adelante, más aún después de conocer nuestras debilidades y cómo enfrentarlas.

Desde el pasado 9 y hasta el 29 de este mes, la conocida conferencista Dulce Guzmán, a instancias del Club de Ecuatorianos de Las Vegas, ofrece pláticas encaminadas precisamente a pertrechar al auditorio de las herramientas necesarias para salir adelante en tiempos de adversidades.

Como se informó oportunamente la psicóloga Guzmán, residente de Las Vegas, orgullo de la comunidad por su desvelo y empeño en ayudar a la gente, ofreció conferencias en la ciudad de Nueva York que tuvieron reconocida aceptación.

“En Nueva York, apunta, las conferencias o talleres que brindé estuvieron relacionados con la estrategia a seguir para el buen estado de las finanzas, y cómo hacer o trazarse metas, qué hacer para alcanzarlas, es una manera de hacer realidad las aspiraciones”, precisa.

Motivada, accedió en medio de su apretada agenda, a volverse a encontrar con miembros de la comunidad hispana del valle.

Nora Uribe, quien desde hace varios años encabeza el mencionado Club de Ecuatorianos, comenta: “sabemos que Dulce Guzmán tiene mucho trabajo, por eso le agradecemos la deferencia, que nos dedique tiempo, comparta sus conocimientos profesionales, esos que nos permiten hacer una diferenia en nuestras vidas, siempre se puede aprender”.

Por su parte la psicóloga advierte: “el tiempo no se detiene, queremos estar en varios lugares, platicar con la gente... estoy convencida de que los conocimientos sirven de poco si no los transmitimos a otras personas, si no hacemos valer su utilidad; me llena de satisfacción ver que en las vegas hay tantas personas deseosas de aprender”.

Ángela Scutaro fue aún más lejos al significar: “estamos agradecidas por la excelente oportunidad que nos ofrece la psicóloga Guzmán; este taller ‘Ruta de Libertad’, que nos permite conocer que siempre hay algo que debemos liberar para que todo fluya en nosotros, además, le agradezco al Club de Ecuatorianos por organizar estos encuentros, son conferencias útiles”.

Al referirse a las opiniones de quienes asisten a escuchar sus opiniones, la propia Guzmán sentenció: “siento un enorme agradecimiento por cada persona que apoya mi labor, felicitaciones a los responsables, me contactan y organizan los talleres, toman las riendas de sus vidas en pos de un mejor futuro”.

Problemas de salud, la pérdida de un familiar, crisis financiera, violencia en centros docentes, menos horas de trabajo, inflación y altos precios, son algunos de los problemas que se enfrentan a diario, a los que se une el estrés.

En más de una oportunidad la psicóloga se ha referido a la importancia de conocer las ‘debilidades’, de saber qué se debe ‘soltar’, adoptar decisiones y comenzar a ver transformaciones, ser coherente con los valores, tomar las riendas, emprender un camino diferente.

“Es difícil, resalta Guzmán, muchas veces dejar atrás lo que ha sido nuestras vidas, los esfuerzos, la zona de confort, se necesitan conocimientos que sostengan la decisión a adoptar, y ese es uno de los objetivos fundamentales de estas conferencias y talleres, deseo que la gente aprenda”, resalta.entusiasmada.