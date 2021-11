Maestra Silvina Jover... Abanderada fiel del bilingüismo

Por Roberto PELÁEZ

¿Quiere hablar de idiomas?

¿Prefiere platicar de futbol al más alto nivel?

¿Es mejor conversar de educación, libros, música, comida?

Sin exagerar, la argentina que creció en Uruguay Silvina Jover es una excelente interlocutora, con ella se puede intercambiar sobre disímiles temas, y ella va a exponer, a defender sus argumentos.

Maestra en Desert Pines High School, dejemos que sea ella quien de rienda suelta a sus recuerdos.

“Nací en Argentina, y a los cuatro años ya estaba con mis padres y mi hermana en Uruguay, por eso digo que soy uruguaya... a los 25 vengo a los Estados Unidos.

“Mi amor por la educación, por instruirme, quizás viene desde muy atrás, uno de mis abuelos era abogado, profesor de historia, mi abuela francesa, lectores hasta el cansancio, y yo me empeciné por aprender de todo, o casi todo -prefiere que no le hablen de matemática-, me adentré en el fascinante mundo de los idiomas, la literatura, los deportes... me encanta conocer”, apunta.

Lleva ocho años ligada a la educación en lso Estados Unidos “dos en Mississppi y seis en Las Vegas, ahora mismo en Desert Pines HS imparto clases de historia y gobierno de los Estados Unidos, estudios latinoamericanos, específicamente a un número considerable de alumnos recién llegados que enfrentan por primera vez el idioma inglés”.

A una pregunta realacionada con el reconocimiento que hace poco le entregaron en la Universidad de Nevada Las Vegas, precisa: “entrevistaron a un grupo de alumnos de nuevo ingreso, varios de ellos provenientes de Desert Pines HS y salió a relucir el trabajo que realizo con ellos, tanto de preparación, como mi insistencia para que prosigan sus estudios, se gradúen, y eso se tuvo en cuenta”.

Cuando habla de bilingüismo, la entrevistada se emociona “yo, dice, soy un producto del bilingüismo, es algo que abre las puertas, y ni hablar del trilingüismo o de las personas políglotas... de hecho, abunda, cuando voy a Portugal (donde viven sus padres), pues en la mesa hablamos en inglés, español, portugués, italiano, o sea, de primera mano puedo sé los beneficios que reporta poder hablar fluido en varios idiomas.

“En estos momentos el 33 por ciento de los estudiantes de Desert Pines HS son bilingües emergentes, vinculados al programa ELL (English Lenguage Learners), están aprendiendo inglés, y si me preguntas por mis sueños, pues te diría que preferiría que la educación sea bilingüe o multilingüe; considero que el bilingüismo es el mejor modelo.

“Cuando tratas de aprender otro idioma, advierte, preferiblemente en edades tempranas, se activa esa parte del cerebro que tiene que ver con los idiomas... está comprobado que las personas bilingües son menos propensas a enfermedades como el alzheimer.

“Por lo que he visto, lo que hemos vivido por tanto tiempo, considero que la política hace resistencia a los idiomas, vas a lugares, buscas un empleo, y no te sorprende que te digan ‘only english’, entonces la comunidad debe ‘empujar’, hacerse sentir en favor de la educación bilingüe, ayudar a las familias a entender es mi pasión”, resalta la entrevistada.