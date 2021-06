Menos choques en el Sur de Nevada gracias al programa Waycare

Por Nuestros SERVICIOS

Waycare, un proveedor líder de soluciones de tránsito y administración de tráfico de inteligencia artificial (IA), anunció los resultados de un programa de un año destinado a frenar los incidentes de tránsito en las carreteras del sur de Nevada.

Los resultados mostraron una reducción del 18% en los choques primarios y una reducción del 43% en el porcentaje de conductores con exceso de velocidad en los corredores clave de la I-15 y la US-95.

El programa incluyó la colaboración de la División de Patrulla de Carreteras (NHP) del Departamento de Seguridad Pública de Nevada (DPS), la Comisión de Transporte Regional del Sur de Nevada (RTC) y el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT).

“El programa innovador de Waycare es una promesa real para ayudar a mejorar la seguridad del tráfico en el sur de Nevada”, afirmó Kristina Swallow, directora de NDOT.

Un análisis de costo-beneficio mostró un retorno de 16 veces sobre la inversión inicial y más de $3 millones en beneficios y ahorros económicos.

El programa, financiado por la subvención Road to Zero del Consejo Nacional de Seguridad, se otorgó a las agencias para expandir el uso de IA, dispositivos del sistema de transporte inteligente (ITS) y el posicionamiento estratégico de la policía para disminuir la velocidad en carreteras de alto riesgo.