Merecido reconocimiento: Premio a la democracia Jean Ford para Isaac Barrón

Por Roberto PELÁEZ

El entusiasmo, la entrega a la educación, el arraigado optimismo, su inquebrantable confianza en el futuro, muy bien pudieran llevar el nombre del profesor Isaac Barrón, vinculado por muchos años a los estudiantes de Rancho High School, no por gusto muchos lo consideran como un padre o un hermano mayor.

La Secretaría del Estado de Nevada sobre la Democracia Participativa seleccionó a Isaac Barrón, concejal de North Las Vegas, Nevada, ganador del Premio Jean Ford a la Democracia para 2018-2019.

“La noticia nos tiene a todos muy emocionados, comentó a El Mundo Sandy López, quien labora muy cerca de Barrón en el City Hall de North Las Vegas, trabajar a su lado nos ha permitido conocerlo, saber de su desvelo, de su deseo de que todo marche bien en beneficio de la comunidad, y más que todo de la juventud”, externó la joven.

El conocido profesor, quien ganó la categoría oficial electa, ha sido durante mucho tiempo un defensor de los residentes y jóvenes locales, tanto desde su posición frente al alumnado -para impartir lecciones de gobierno y política- y también como concejal de NLV, además de una sostenida labor, por años en calidad de mentor y asesor la organización que reúne a los estudiantes hispanos en Rancho High School.

Una cifra significativa de alumnos del profesor Isaac Barrón se distinguen como defensores de la comunidad.

“He volcado en ellos todo mi entusiasmo, el amor por las causas justas, y me llena de orgullo ver a mis ex alumnos avanzar, abrirse paso apoyados en una posición vertical, superarse a si mismos”, ha reiterado Barrón con un brillo especial en los ojos.

El Premio Jean Ford, entregado el pasado martes 14 al laureado profesor, es patrocinado por el Comité Asesor de Democracia Participativa de la Secretaria de Estado de Nevada Barbara Cegavske, y reconoce el servicio ejemplar de los nevadenses que han beneficiado a su comunidad, estado y nación a través de la participación y el liderazgo en la promoción del proceso democrático.

Barrón, junto a un grupo de destacados nevadenses, fue homenajeado el pasado martes 14 en Carson City por ambas cámaras de la Legislatura del Estado de Nevada.

“Estamos increíblemente orgullosos del Concejal Barrón y del trabajo que realiza día a día para servir a su comunidad”, dijo el Gerente de North Las Vegas City, Ryann Juden. “El Concejal Barrón no solo da el ejemplo como un incansable defensor del norte de Las Vegas y el sur de Nevada, él alienta esa misma pasión en los demás y también les permite liderar”, agregó.

Integrantes de la HSU (Unión de Estudiantes Hispanos, fundada en 1989) pertenecientes a diferentes generaciones, afirman de manera categórica que el profesor es incansable en eso de enseñar lo que es más justo, el apego a la verdad, a las raíces, en lo relevante que es juntarnos para hacer buenas acciones en favor de la comunidad, agradecer a los Estados Unidos que nos acoge y donde se abren muchas posibilidades.

“Una de nuestras prioridades, precisa el vice alcalde de North Las Vegas, es construir puentes para acercar a la gente, a los países, y no levantar muros”.

El acercamiento cada vez mayor de la ciudad de North Las Vegas con Yucatán, Puebla, Acapulco, entre otros territorios mexicanos se debe en gran medida al trabajo de Barrón, a su sostenido desempeño para hermanar a los hombres en bien siempre de la comunidad.

Por su parte el joven Andrés Padilla, recién graduado de ingeniería en aviación en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), lo resume en pocas palabras: “Más que todo Barrón nos enseña con el ejemplo, y nosotros lo seguímos convencidos de su amor por la justicia y la comunidad; es un modelo de ser humano, presto a dar siempre lo mejor”.

Muchas felicidades profesor.