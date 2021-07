Miles de personas acudieron a la Feria de Empleo en el Centro de Convenciones

Por Roberto PELÁEZ

Más de medio centenar de stands, representantes de muchas agencias, y mucha gente interesada en conseguir trabajo, se dio cita en la esperada Feria de Empleo efectuada recientemente en la extensión del Centro de Convenciones.

El evento tuvo lugar en las proximidades de las calles Convention y Las Vegas Boulevard, dio inicio a las 9 de la mañana, sin embargo desde horas antes la gente se dio cita allí, casi todas las personas vestidas para entrevista de trabajo y con sus respectivos curriculum.

Allí estaban representantes del aeropuerto internacional McCarran, Ark Vegas, Allied Universal, MGM Resorts International, Nevada Department Public Safety, Henderson Police Department, UMC, AMB Building Value, Anthem Blue Cross Blue Shield, además de los hoteles y casinos Silver Seven, Trump International Hotel, Westgate, The Cosmopolitan, The D, Circa...

“Después de la pandemia, donde tantas personas quedamos sin empleo, la comunidad necesitaba un evento como este, tener la posibilidad de platicar, hacer preguntas, entrevistarnos en el lugar o aplicar por internet, pero siempre será una buena opción saber que hay adónde uno pueda acudir a ver si consigue trabajo”, manifestó Esteban Morán, de origen guatemalteco, mientras esperaba en una larga línea frente al stand del Trump International.

Jóvenes del Army y de la Navy también estuvieron en la espaciosa sede de la Feria, atendieron a mucha gente, respondieron preguntas de personas interesadas, platicaron de beneficios, e incluso hicieron obsequios como agendas y bolígrafos.

Guadalupe Vitela, de México, acompañada de su hija, también tuvo palabras de agradecimiento para los organizadores del evento.

“Me alegran varias cosas, la Feria como tal, ya extrañaba las actividades de este tipo, la cantidad de jóvenes que buscan empleo, ver a la mayoría con mascarillas, o sea, que no ponen a un lado el protocolo y las indicaciones de las autoridades de salud, hay mucha gente, pero cuidándose”, expresó.

Exactamente a la entrada del salón ferial los asistentes podían acceder a vacunas contra el Covid 19, , otra posibilidad que varias personas reconocieron, aunque comentaron a El Mundo que ya habían recibido las dos dosis.

Agencias de viaje en busca de empleados, preferiblemente en Florida y California, también dijeron presente en la Feria, lo mismo que exponentes de las Autoridades del Juego.

Fernando González, de Guerrero, México, también apuntó que por las condiciones que todos sabemos desde hacía más de un año no tenían lugar en Las Vegas actividades con tanto respaldo del público.

“Pasaron fechas en que antes acostumbrábamos a reunirnos, la Batalla de Puebla, la independencia de México, las Fiestas Patria de los países centroamericanos, de la comunidad chilena, colombiana, y el Día de Muertos, el Coronavirus nos obligó a posponerlo, a dejarlo para un mejor momento, y da gusto ver que ya retomamos eventos como este, que deben repetirse porque hay muchas personas sin empleo que quizás no se enteraron”.

Otro de los que evidenció entusiasmo por la Feria, fue Edwin Saldarriaga, quien de brazos con su hija caminó por el salón y dedicó unos minutos a platicar con este reportero “hay muchas posibilidades, dijo, me dicen que hay varios empleos en los que no exigen experiencia, creo que los jóvenes deben aprovechar, aunque sea un part time que les permita costear parte de sus estudios, porque los padres siempre van ayudar... me explicaron de trabajos relacionados con elaboración de alimentos, son provechosos estos eventos, platicas, haces preguntas, te llevas a casa tarjetas de negocios que te permiten después hacer llamadas, acceder a sitios digitales”, resaltó.