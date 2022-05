Miriam Benítez: “En Strong Start Academy apostamos por el bilingüismo”

Por Roberto PELÁEZ

Con la significativa experiencia que reportan más de 25 años vinculada al magisterio, Miriam Benítez resulta una voz autorizada, y sin pensarlo dos veces concede especial importancia al bilingüismo.

“Me complace afirmar que la Escuela Primaria Strong Start Academy es bilingüe, damos pasos de importancia capital con el objetivo de consolidar el trabajo que llevamos a cabo, y avanzar”, asegura entusiasmada.

Benítez enfatiza: “Nuestra estrategia es la siguiente... en su primer año la escuela contará con Kinder, Primero y Segundo grados, solamente Kinder y Primero serán bilingües, o sea, los niños tomarán lecciones en ambos idiomas; los de segundo grado será en inglés, sin embargo nos complace anunciar que los alumnos tendrán un programa de enriquecimiento del idioma español, o sea, los vamos introduciendo, acercándolos de manera paulatina”, argumenta.

“El próximo año, explica, tendremos enseñanza del español, ya de Kinder a Segundo grados serán bilingües, y se agregará el Tercer grado en inglés con enriquecimiento del español.

“Se continuará así año tras año, agrega, hasta que todos los grados, desde Kinder hasta Quinto sean bilingües, que es nuestra gran aspiración, y en esa dirección trabajamos, conscientes de la importancia que reviste el bilingüismo, el introducir ambos idiomas desde edades tempranas”, resalta.

“Hemos interiorizado que el bilingüismo facilita las relaciones y el conocimiento de nuevas culturas, sostiene Benítez, nos alegra saber que mañana la barrera del idioma no será un obstáculo, los niños tendrán acceso a más información, no se vana detener ante un idioma que no es suyo, porque están familiarizados con él.

“La escuela primaria Strong Start Academy, subraya, quiere ofrecer a sus estudiantes una educación bilingüe de alta calidad que los prepare para triunfar en una sociedad que debido a los alcances de la tecnología, requiere preparación bilingüe y multicultural, estamos convencidos de eso, además, le concedemos especial importancia.

“En correspondencia con nuestras aspiraciones, los objetivos que nos hemos propuesto, destaca, los administradores, maestros y el personal de la Escuela Primaria Strong Start Academy están comprometidos y preparados para brindar a sus estudiantes una educación bilingüe de alta calidad en un ambiente seguro y donde se promueva el respeto, algo que para nosotros es de vital importancia.

No se trata solo, abunda, de preparar a los estudiantes para que entiendan, se puedan desenvolver en dos idiomas, lo que es relevante, también está el que puedan socializar, se puedan comunicar con un número mayor de personas, queremos fomentarles la creatividad, ejercitarles el cerebro”.