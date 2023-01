National School Choice Week... Principio del éxito educativo

Por Rafael ROMERO

Tal como se esperaba la Feria de Opciones Escolares trajo consigo a miles de personas deseosas de obtener información sobre los centros docentes que más convienen a sus hijos.

Literalmente apenas se podía caminar entre tantas personas que junto a la información, la plática con maestros, también se dio tiempo para disfrutar de los refrigerios, y de paso llevar recursos a casa.

Entre los numerosos stands figuraban NASRI Academy, Greater Las Vegas Academy, Henderson International School, Mojave Spring School, Mater Academy of Nevada, Montessori Visions Academy, Girls Scouts of Southern Nevada, Department of Family Service, Junior Achievement of Southern Nevada.

Se sabe cuánto trabajo cuesta organizar un evento, y la Feria fue de esas actividades para quitarse el sombrero, por su importancia, también por el empeño, el esfuerzo de organizadores y voluntarios.

Marcos Cruz fue de los padres que acudieron a la trascendental cita, en busca de información sobre las escuelas más convenientes para sus hijos. “Estoy agradecido, dijo, sé de la importancia de la educación de nuestros hijos, por eso estoy aquí”. resaltó.