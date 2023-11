Nevada entre los estados con más robos de autos en el 2022

Por Nuestros SERVICIOS

Nevada se colocó en el quinto lugar en la lista de los estados con más robos de auto, con un total de 15 mil 588 hurtos registrados en 2022, para un promedio de mil 300 mensuales. La cifra es sin dudas alarmante y llama a la reflexión.

Una simple operación matemática deja sentado que por cada mes (de 30 días) se cometieron 43 hurtos, más de uno por día.

El estudio efectuado por Simmrin Law Group -apoyado en datos de Crime Data Explorer del Buró Federal de Inteligencia (FBI)-, subraya que se perpetraron más de 490 robos por cada 100 mil habitantes.

No es desacertado considerar que en ciudades de mayor densidad poblacional tengan lugar más fechorías, aunque si apelamos a la conciencia no se debería registrar ningún hecho vandálico.

La lista, en la que se da por sentado ningún estado quiere aparecer -al menos no entre los primeros lugares-, es encabezada por Colorado, donde la cantidad de robos en casi cuatro veces superior al promedio nacional.

Tras Colorado se ubican Washington, Oregon y New México, por ese orden. Luego aparece Nevada, que dicho sea de paso comenzó este año con cifras también en extremo alarmantes, de ello se informó de manera oportuna en El Mundo en ediciones correspondientes a los primeros meses.

En más de una oportunidad oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana (conocido por las siglas LVMPD) ofrecieron consejos a los dueños de vehículos para evitar los hurtos.

Algunas de esas medidas llamadas a adoptar fueron: estacionarse en áreas bien iluminadas -aunque se reportan robos a plena luz del día-, emplear el bastón, seguros de frenos y ruedas, sistema de alarma o dispositivo de rastreo.

Las anteriores son algunas de las medidas que pueden emplearse como precaución para no ser víctimas de los ladrones. Los oficiales insisten en que lo dueños adopten medidas de precaución, descuidarse ante el quehacer de los malechores no es una opción recomendable. Es importante también asegurarse de que las puertas y ventanillas queden bien cerradas, no dejar las llaves dentro del carro ni objetos de valor que puedan ser visibles desde fuera.