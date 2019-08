Oficiales de Policía del Comando Area Bolden entregaron múltiples recursos escolares

Por Roberto PELÁEZ

Con el objetivo de que todos los estudiantes tengan un año escolar seguro... fantástico, oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas sostuvieron un encuentro con un grupo de niños y sus padres, donde entregaron múltiples recursos escolares.

Mientras por un lado los oficiales y los niños tuvieron un momento para platicar, conocerse, responder preguntas de ambas partes, los primeros aprovecharon la oportunidad y extendieron su agradecimiento a quienes llamaron ‘nuestros socios dentro de la comunidad’, más que todo por estar siempre prestos a ayudar.

Padres y alumnos se mostraron muy emocionados, tanto por el gesto de los oficiales de la Bolden Area Command (BAC, por sus siglas en inglés), la cantidad de recursos puestos a su disposición, y el poder materializar un deseo de muchos: conocer y platicar con los oficiales.

“Esta es una acción que no por esperada, pues se va convirtiendo en algo tradicional, deja de emocionarnos”, comentó Reynaldo Cejas, oriundo de Chihuahua, México, quien agregó “debemos reconocer que todos, muchas veces tenemos deseos de saludar a un oficial, darles las gracias por su trabajo, y es algo que si no es en un evento como este no sucede nunca, el tiempo pasa y es una deuda que tenemos con ellos”.

Aymara Hernández, señaló para los lectores de El Mundo, “en nombre de los padres, quiero dar las gracias, todos los oficiales han sido muy amables, platicaron con los niños, la entrega de recursos fue muy organizada; pudimos conseguir lápices, cuadernos, crayolas, mochilas... sinceramente no sé como dar las gracias”, apuntó emocionada.

Con una mochila roja y otra azul, llenas de utensilios escolares, Hernández después de recorrer el área donde tuvo lugar la actividad, se acercó otra vez para destacar: “estas son las cosas por las que quiero tanto a mi comunidad, somos gente solidaria, que sabemos estar en diferentes lugares con disciplina; usted vio como los niños se acercaron a los oficiales para agradecerles, tomarse fotos, y cuando tuvieron que hacer silencio para escuchar también lo hicieron”, sostuvo, mientras caminaba hacia el estacionamiento. “Tenemos que estar orgullosos de nuestros policías y de nuestros niños”, acotó Verenice Díaz, otra de las madres participantes en la actividad. “Los oficiales de la BAC, añadió, tienen sin dudas muy buenas relaciones con la comunidad, visitan escuelas; mi niña está en la Matt Kelly Elementary School y siempre recuerda cuando los oficiales fueron a verlos, fue muy bonito, me contó”.

Los oficiales aprovecharon la oportunidad para exhortar a los adultos a prestar mucha atención al momento de conducir, sobre todo cuando estén cerca de las escuelas, coincidieron; miren bien las señales, van a ver muchos niños cruzando las calles, y no hay nada más preciado que la vida de un niño, nos toca a todos cuidarlos.

Adultos y estudiantes esperaron para tomarse fotos con McGruff, la mascota que identifica a la Policía, luego se despidieron, dejando en todos la impresión de que el año escolar va a transcurrir a la altura que se espera, con muy buenos resultados.