Ofrecen pruebas para detectar Covid 19 en el estadio Sam Boyd de la UNLV

Personal del Condado de Clark informó el pasado martes 4 que, debido a un aumento considerable en la demanda, el sitio de pruebas para detección de Covid19 que ha estado en áreas de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) durante varios meses se cambiará al estadio Sam Boyd, que acogerá a más personas.

Las autoridades dejaron sentado que estaba previsto el cierre para este jueves 6, y adelantaron que volverá a abrir, pero esta vez en el Sam Boyd, el domingo 9.

Para el referido cambio se ha tenido en cuenta que durante los pasados días se han reportado largas colas en las proximidades de la sede universitaria, cercana a Maryland y Flamingo, donde se realizaban test dirigidos a detectar el Covid 19 hasta las 10 de la noche.

Se espera que la instalación deportiva, más grande, maneje alrededor de 300 vacunas y alrededor de mil 200 pruebas cada día; para acceder a los servicios no se necesita hacer cita, será por orden de llegada, advirtieron autoridades del Condado Clark.

No se descarta la posibilidad de que la gente debe esperar más tiempo al hacer líneas, pues se ha elevado de manera significativa la demanda de personas que desean hacerse el test, o sea, hay mucha demanda.

Debe tenerse en cuenta que el Covid 19 afecta de diferentes maneras, la mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve y se recuperan sin necesidad de ingreso hospitalario.

Especialistas de salud consideran que entre los síntomas más habituales del coronavirus se encuentran: tos (por un cosquilleo en la garganta), fiebre, dolores musculares, cansancio, pérdida del gusto o el olfato.

Otros síntomas pueden ser: dolores de cabeza, de garganta, molestias, diarreas erupción cutánea, ojos rojos o irritados.

Se considera que dificultad para respirar, pérdida de movilidad, dolor en el pecho, resultan síntomas serios, que requieren atención médica de inmediato. Las personas contagiadas pueden presentar síntomas entre cinco y seis días.

Los antibióticos no son eficaces ante el Covid 19, por tratarse de un virus, no se deben usar para prevenir o tratar la infección. A algunas personas hospitalizadas se le han administrado antibióticos para que no contraigan infecciones bacterianas.