Operativo Vehicular en NLV: Impusieron más de 135 infracciones

Por Nuestros SERVICIOS

Oficiales del Departamento de Policía de North Las Vegas indicaron 137 paradas y emitieron 136 multas en un operativo efectuado recientemente con el objetivo de precisar si los conductores ceden el paso a los peatones, o si no lo hacen -como está establecido- y aquellos no pueden cruzar la calle de manera segura y dentro de la ley.

Un total de 43 conductores lo hacían por encima de la velocidad permitida, 14 manejaban sin licencia de conducción, 22 no respetaron la señal de stop (pare), 16 peatones intentaron cruzar por donde no está señalizado, nueve no tenían la registración del vehículo, otros seis lo hacían sin seguro, seis no tenían puesto el cinturón de seguridad, fueron seis los conductores que cometieron violaciones, y cuatro conducían de manera distraída, hablando por el celular.

Estos eventos u operativos son posibles gracias a una Subvención para la Seguridad de los Peatones del Departamento de Seguridad Pública de Nevada, Oficina de Seguridad del Tráfico. Los oficiales de la Policía se empeñan en llamar la atención de conductores y peatones con el objetivo de evitar accidentes, lo que se facilita cuando unos y otros cometen violaciones; los conductores van a exceso de velocidad, adelantan de manera indebida, no guardan la distancia requerida entre vehículos, en ocasiones no permiten el cruce seguro por parte de los peatones, no respetan el derecho de vía, conducen distraídos, o no portan los documentos requeridos.

Para evitar accidentes es preciso prestar la debida atención al control del vehículo, respetar las señalizaciones, y por otro lado lo correcto es portar los documentos que se exigen, actualizados; los peatones, por su parte, deben cruzar por el paso peatonal, atendiendo las luces, y preferiblemente hacerlo con paso ágil, sin entretenerse con el celular, y por supuesto, sin perder de vista a vehículos y conductores.