Organizaciones del valle entregan artículos escolares y de higiene

Por Roberto PELÁEZ

Aprender mientras las escuelas están cerradas, es una de las premisas del personal que conforman organizaciones como ‘The Public Education Foundation’, ‘Spread The Word Nevada’, y ‘Communities In School of Nevada’, que unió sus esfuerzos para entregar ‘kits’ con útiles escolares.

Se pudo conocer que los ‘kits’ contenían libros y artículos de higiene, proporcionados por la iniciativa de atención directa a los niños; entre las personas que tomaron parte en la mencionada distribución estuvo el comisionado Lawrence Weekly.

Trascendió que los ‘kits’ van dirigidos a ayudar en gran medida a estudiantes considerados en riesgo, a la vez que le proporcionan libros y materiales educativos, pues es un objetivo primordial que lso niños aprendan.

Rosa Vitela, oriunda de Michoacán, México, quien vive en Las Vegas desde el pasado 2009, tuvo palabras de agradecimiento y comentó al semanario El Mundo: “ahorita son días difíciles, hay muchas personas sin trabajo, las escuelas cerradas, y ante esta situación valoramos aun más el trabajo de los maestros, de los asistentes, de las escuelas, y no queremos que nuestros hijos se queden sin aprender por falta de un libro.

“Agradecemos la ayuda en cualquier tiempo, más aun en tiempo de necesidades, agregó Vitela, a ‘Direct Care to Kids’ y a las otras organizaciones, al comisionado Weekly, les enviamos nuestro agradecimiento”, apuntó emocionada.

Por su parte Nick Ramos aprovechó la ocasión para dejar traslucir su inconformidad “casi siempre estos eventos de beneficios para adultos y para los niños tienen lugar en North Las Vegas, hay otros barrios con necesidades, familias que necesitan una computadora que les sería de mucha ayuda con los estudiantes en casa”.

Es difícil complacer a todos, tender la mano a este, aquel, al de más allá, aunque ‘The Public Education Foundation’ cuenta con varios programas precisamente encaminados a conseguir mejoras en la educación.

“En todas partes hay disgusto, aquí mismo lo que debemos es agradecer, comentó Marina Castañeda, nuestros niños tienen necesidades, sabemos que otros también las tienen, pero a algunos padres una no sabe si les preocupa que los menores se queden atrás en la educación, con esto de las escuelas cerradas, o tener mucho tiempo a los niños en la casa, ya muchos padres están cansados.

“Creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos qué está pasando fuera de casa, porqué las escuelas están cerradas, esto del virus, que hay gente sin trabajo, pero aprovechar el tiempo y enseñarles, aprender nosotras mismas, el tiempo que se pierde en casa después lo lamentamos.

“Los recursos que se entregan, continuó, tienen un objetivo y hay que emplearlos bien, quizás mañana lleven a otros barrios, donde de seguro también hay necesidades”, subrayó.

Cinthia Mora, incondicional defensora de la educación, elogió lo que tiene que ver con la escuela en casa, mientras Luis Zermeño, de Guanajuato, apuntó: “no podemos cansarnos de nuestros niños en casa, es una situación compleja, y nos corresponde enseñarle, precisamente para que no se queden más atrás, de por si ya Nevada no está en un buen lugar nacional, sin embargo se brinda esta posibilidad de ayudarlos, con recursos, y tenemos que asumir la responsabilidad, no soy partidario de dejar todo a la escuela”.